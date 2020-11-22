‘Cinsiyetçi söylemle’ imza kampanyası
Görevden alınacağı iddia edilen CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, görevden alınması için bir grup partilinin imza toplamaya başladığını belirterek “Kimler olduğunu biliyorum ama isimlerini açıklamak istemiyorum. Onların işlerine çomak soktuğum için beni göndermek istiyorlar ama biz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
CHP’nin Diyarbakır’daki ilk kadın il başkanı Gönül Özel’in görevden alınması için bir grup partili, “Diyarbakır, kadın başkanı kaldıramaz” iddiasıyla olağanüstü kongre için imza toplamaya başladı.
‘CİNSİYETÇİ YAKLAŞIM’
İmza girişimini Cumhuriyet’e değerlendiren Özel, “bazı kesimlerin siyasi rantını kestiği için” imza topladığını belirtti. Özel, görevden alınıp alınmamasına ilişkin genel merkezden aranmadığını ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konudan haberdar olduğunu anlattı. Gönül, “Benim çalışmalarımdan, sahadaki geri bildirimlerden oldukça memnun. Tabii takdir yine de genel merkezimizindir” diye konuştu.
Delegelerin imza toplamak için “Diyarbakır kadın başkanı kaldıramaz” sözlerinin cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Özel, “Burası büyük ve politik bir şehirdir. ‘Diyarbakır’ı kadın kaldırmaz’ şeklinde söylemlerle yaklaşıyorlar. Kadınların siyasette yeri daha fazla olmalı. Her yerde olmalıyız. Siyaset kirli denir ya kadınlar siyaseti temiz tutan yüz. Bu şehrin kadın il başkanı olarak daha fazla çalışmaya devam edeceğim” dedi.
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