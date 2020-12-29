Cip ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

29 Aralık 2020 Salı, 00:34

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çay- Konya karayolunun 13'üncü kilometresinde Dinar’a bağlı Akçaköy yakınlarında meydana geldi. Murat Kaplan’ın kullandığı çekici plakası 01 Y 8546, dorse plakası 01 Y 9181 olan TIR, karşı yönden gelen Vehbi Özen’in kullandığı 31 ADT 254 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip tarlaya uçtu.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan sürücü Vehbi Özen ve eşi Ayşe Özen ile Cemile Kılıçaslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özen çiftinin çocuğu Yağmur Özen ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Dinar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada müdahale edilen Yağmur Özen de kurtarılamadı.



Araç içerisinde sıkışan cenazeler Dinar Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Aynı kazada yaralanan TIR sürücüsü Murat Kaplan da tedaviye alındı.