Çip krizi Apple'ı da vurdu
Apple Inc Mac ve iPad satışlarını etkileyen dünya genelindeki çip tedariğinde yaşanan sıkıntının iPhone üretimini etkilemeye başlayacağını açıkladı ve gelirlerinde daha yavaş büyüme öngördü.
Apple hisseleri, şirketin açıklamasının ardından borsa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 1.7 düşüşle 144.24 dolara geriledi. Apple'ın piyasa değeri son üç yıl içinde iki katından fazla artarak yaklaşık 2.5 trilyon dolara ulaşmıştı.
BÜYÜMENİN ALTINDA KALACAK
Apple, dördüncü çeyrekte gelirinin iki haneli büyüyeceğini ancak üçüncü çeyrekte yüzde 36.4 olarak açıkladığı büyümenin altında kalacağını öngördü. Apple yöneticileri aynı zamanda şirketin yakından takip edilen hizmetler biriminde de büyümenin yavaşlayacağı tahmininde bulundu.
DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE KÖTÜLEŞECEK
Şirket yöneticileri, çip sıkıntılarının üçüncü çeyrekte beklenen kadar kötü olmadığını açıklasa da dördüncü çeyrekte kötüleşerek iPhone üretimini etkileyeceğini vurguladı.
ANALİSTLERİN BEKLENTİLERİNİ AŞMIŞTI
Apple'ın toplam hasılatı üçüncü çeyrekte iPhone satışlarından destek bularak 81.43 milyar dolar oldu. Analistlerin beklentisi 73.30 milyar dolar olacağı yönündeydi. Apple'ın kârı analistlerin beklentilerini aşarak 21.74 milyar dolar oldu.
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