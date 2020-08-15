Çıplak ayakla adalet arayışı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

İstanbul İkitelli’de 14 Ağustos 2010 tarihinde evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı’nın (20) annesi Songul Alıcı, adalet talebiyle dün oğlunun öldürüldüğü Ayyıldız Sokak’tan Ankara’ya doğru yürüyüşe başladı.

Oğlunu öldüren sanıkların serbest bırakıldığını söyleyen Songül Alıcı, “10 yıl önce bugün (dün) oğlum bıçaklanınca hastaneye çıplak ayakla gitmişti. O yüzden ben de çıplak ayakla yürüyorum. 10 yıldır devletin kapımı çalmasını bekledim.

Adaleti sağlamak bu kadar mı zor? Oğlumu kalbime koydum, birinci sınıfta kullandığı mendili de yanıma alarak yola çıkıyorum. Oğlumun dosyasını Yargıtay’dan almaya gidiyorum.

Adalet için ölümü göze aldım. Bu yoldan asla geri dönmem. Hak, hukuk, adalet istiyorum. Beni bu duruma düşürenler, bu ülkeyi yönetenler utansın” dedi.