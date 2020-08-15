Çıplak ayakla adalet arayışı
Saçı uzun ve gözünde lens olduğu için bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı’nın annesi Songül Alıcı, adalet talebiyle dün oğlunun öldürüldüğü İkitelli’den çıplak ayakla Ankara’ya yürümeye başladı. Geçen 10 yılın sonunda, cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Yavuz İ. hakkında beraat kararının verilmesine itiraz eden anne Alıcı, “Oğlum için her şeyi göze aldım” dedi.
İstanbul İkitelli’de 14 Ağustos 2010 tarihinde evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı’nın (20) annesi Songul Alıcı, adalet talebiyle dün oğlunun öldürüldüğü Ayyıldız Sokak’tan Ankara’ya doğru yürüyüşe başladı.
Oğlunu öldüren sanıkların serbest bırakıldığını söyleyen Songül Alıcı, “10 yıl önce bugün (dün) oğlum bıçaklanınca hastaneye çıplak ayakla gitmişti. O yüzden ben de çıplak ayakla yürüyorum. 10 yıldır devletin kapımı çalmasını bekledim.
Adaleti sağlamak bu kadar mı zor? Oğlumu kalbime koydum, birinci sınıfta kullandığı mendili de yanıma alarak yola çıkıyorum. Oğlumun dosyasını Yargıtay’dan almaya gidiyorum.
Adalet için ölümü göze aldım. Bu yoldan asla geri dönmem. Hak, hukuk, adalet istiyorum. Beni bu duruma düşürenler, bu ülkeyi yönetenler utansın” dedi.
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