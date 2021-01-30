Çıplak kör farelerde her bir koloninin farklı lehçeyle konuştuğu ortaya çıktı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 10:29

Koloniler halinde yaşayan çıplak kör fareler, konuşkanlığıyla biliniyor. Biri bu hayvanları dinlediğinde ciyakladığını veya homurdandığını duyabiliyor.

Araştırma ekibinden, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max Delbrück Moleküler Tıp Merkezi'nden Profesör Gary Lewin, bu seslerin, katı iş bölümüne sahip kolonilerde yaşayan hayvanlar arasında sosyal işleve sahip olup olmadığını öğrenmek istediklerini söyledi.

'YABANCILARA NEFRET DUYUYORLAR'

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yedi koloni üzerinde yapılan araştırmanın bulguları her koloninin farklı lehçeye sahip olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, çıplak kör fareler, yabancı hemcinslerini kolonilerine kabul etmiyor. "Bu hayvanların yabancılara nefret duyduğunu söyleyebilirsiniz" diyen Lewin, sebep olarak yaşadıkları topraklara işaret etti. Zira hayvanların habitatı Doğu Afrika'da kalıcı şekilde yiyecek kıtlığı mevcut. Lewis, yabancı hemcinslerine karşı bu davranışa rağmen çıplak kör farelerin kendi kolonileri içinde uyum içinde çalıştığını ekledi.

HER BİRİNİN KENDİNE HAS SESİ VAR

EurekAlert'in aktardığına göre, araştırma sonuçları lehçelerin koloni içindeki birliktelik duygusunu ve uyumu artırdığını ortaya koydu.

Araştırmada Berlin ve Güney Afrika'daki laboratuvarlarda tutulan 7 koloniden 166 canlının iki yıl boyunca çıkardığı 36 bin 190 ses, bir algoritmayla analiz edildi. Algoritma araştırmacıların sesleri perde, tepe frekansı ve süre gibi akustik özellikleriyle karşılaştırmasını sağladı.

"Her bir çıplak kör farenin kendine has sesi olduğunu öğrendik" diyen araştırma makalesinin başyazarı Dr. Alison Barker, bu sırada hayvanların birbirlerini sesleri aracılığıyla tanıyıp tanıyamayacağını henüz bilmediklerini vurguladı.

Araştırmalarına devam eden ekip, yapay zeka kullanan program geliştirdi. Bu sayede hangi sesin hangi hayvandan geldiği tespit edildi. Program aracılığıyla beliri bir kolonideki hayvanların çıkardığı seslerde benzerlikler keşfedilirken Barker, "Bu, her koloninin muhtemelen kendine özgü lehçeye sahip olduğu anlamına geliyor" dedi.

KENDİ LEHÇELERİNİ TANIYORLAR

Ancak bu noktaya kadar araştırmacılar, hayvanların bunun farkında olup olmadığını, yani kendi lehçeleriyle diğerlerini ayırt edip edemeyeceğini öğrenemedi. Bir dizi test daha uygulayan ekip, hayvanların kendi lehçelerini tanıyabildiğini öğrendi.

Araştırmacılar, hayvanların kendilerine tanıdık gelmeyen sese veya kokuya cevap vermediğinden emin olmak için farklı bir koloniye ait kokuyu içeren odaya yerleştirilen bir hayvana, bilgisayarla kendi lehçesinden üretilen yapay ses dinletildi. Söz konusu hayvan, bu durumda bile kendi lehçesindeki sese tepki verdi.

KRALİÇE LEHÇEYİ DE KORUYOR

Ayrıca, çıplak kör farelerin kolonilerinde üreyebilen tek hayvan kraliçe oluyor. Araştırmada kraliçenin sadece üremeden sorumlu olmadığı ve lehçeyi korumada da rol oynadığı ortaya çıktı. Zira araştırmadaki kolonilerinden birinde iki kraliçe çıplak kör faresi arka arkaya öldü. Yeni kraliçe gelene kadar kolonideki hayvanların seslerinin normalden çok daha fazla değişmeye başladığı gözlemlendi. Lehçe bütünlüğü, yeni kraliçe geldikten birkaç ay sonra tekrar sağlandı.