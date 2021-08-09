MHP'li Yönter bu kez de oyuncu Levent Kazak'ı hedef gösterdi

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:30

Yönetmen ve oyuncu Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan iktidara yakın Yeni Asır Gazetesi’nin manşetine tepki göstermiş, bunun ardından da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in hedefi olmuştu.

Gökbakar'la tartışmasıyla gündeme gelen Yönter bu kez de sosyal medya hesabından oyuncu Levent Kazak'ı hedef gösterdi.

Yönter'in MHP ve AKP'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurdukları ittifak öncesi attığı tweetleri silmesi sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Levent Kazak sosyal medya hesabından MHP'li Yönter'i etiketleyerek "Şu tiviti silmişsin. Dediğin gibi gerisini düşündüm ve şunu merak ettim, ne yaşadın da şehit faruk gezen'in yıkık evine sırtını döndün?" diye sordu.

“İŞİN GÜCÜN YOK MU MÜPTEZEL HERİF!"

MHP'li Yönter ise Levent Kazak'ı hedef aldığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ne silmesi, neyin silmesi… 2015 yılındaki bir twit mesajını bugüne taşıyarak ancak ucuzluğunu gösterirsin! Şehidin evine sırt dönen şerefsizdir, döndü diyen şerefsizdir! Boğaz’da zıkkımlanmaya devam et!”

İşin gücün yok mu müptezel herif! Biz geçmişteki her sözümüzün arkasındayız...Ne silmesi, neyin silmesi...2015 yılındaki bir twit mesajını bugüne taşıyarak ancak ucuzluğunu gösterirsin! Şehidin evine sırt dönen şerefsizdir, döndü diyen şerefsizdir!Boğaz’da zıkkımlanmaya devam et! https://t.co/fT9vs9LtpS — İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) August 9, 2021



