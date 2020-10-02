Çıray'dan Akşener'in sözlerine yanıt: Yaşananlar iç mesele değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti içindeki tartışmayla ilgili yaptığı “İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" açıklamasına; İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray attığı tweette “İYİ Parti’de olanla bitenler partinin bir iç meselesi değildir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 15:17
Çıray'dan Akşener'in sözlerine yanıt: Yaşananlar iç mesele değildir
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de, parti içinde yaşananlarla ilgili yöneltilen sorulara; “Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum"  yanıtını verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan bu sözlere “İYİ Parti’de olanla bitenler partinin bir iç meselesi değildir”  yorumu geldi.


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