Cisse, yaşıyla ilgilenmediğini goller atmayı sürdüreceğini söyledi: Devamı gelecek
F.Bahçe’nin yeni transferi Cisse, geçen sezon Alanyaspor’da 22 kez ağları sarsıp, gol krallığında Sörloth’un (24) ardından 2. olmuştu.
Bu sezonun transfer şampiyonu F.Bahçe, her bölgeye yeni isimler alırken Muriç’in gidişiyle forvet boş kalmıştı. Uzun uğraşlar sonucu Samatta’da karar kılındı. Yanına ikinci forvet aranıyordu. O isim Cisse oldu. Teknik direktör Erol Bulut, eski öğrencisinin gelişine onay verince Senegalli takıma katıldı. Bazı futbolcuların yaşları sıkıntı yaratır bazıları etkilenmez. Buna Emre Belözoğlu örneğini gösterebilirim. Bu durum futbolcunun kendine iyi bakmasıyla ilgili. Cisse 35 yaşında, fiziksel açıdan diri, sahaya çıktığında güçlü ve hazır bir görüntü veriyor.
‘İYİ BİR TAKIMIZ’
Senegalli golcü, ülke medyasına şu açıklamaları yaptı:
- Kişisel hedefim mümkün olduğu kadar gol atmak. Yaşımla hiç ilgilenmiyorum. Çünkü kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda kariyerimin kalan bölümünde oynadığım futboldan keyif almaya çalışıyorum.
- Göztepe maçında goller kaçırmıştım. Böyle günler oluyor. Trabzonspor’a ilk golümü attım. Umarım devamı gelecek.
- Geçen sezon Alanya’da iyi bir sezon geçirdim. Burada da kendimi göstermek istiyorum. İyi bir takıma sahibiz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz.
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