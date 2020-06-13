CİSST Derneği’nden cezaevi raporu: ‘Beslenmeye, sağlığa ve hijyene erişime kısıtlama’
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği / Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (CİSST/TCPS), cezaevlerine dair hazırladığı son raporunda, cezaevlerindeki kapasite ve hijyen sorunu vurgulandı.
CİSST, 01-12 Haziran tarihleri arasında danışma hattına gelen tutuklu ve hükümlü şikayetlerini raporlaştırdı. Hak ihlallerinin “kapasite sorunu”, “hijyen”, “beslenme” ve “sağlık hakkına erişim” başlıkları altında derlendiği rapora göre, tutuklu ve hükümlüler ciddi sorunlarla karşı karşıya. Cezaevlerindeki kapasite sorunu nedeniyle tutukluların yatakların yakınlığı nedeniyle birbirlerine fazla yakın uyumak zorunda kaldıkları ve ortak alanlarda, yemekhanelerde çok fazla tutuklunun bir araya gelmek zorunda kaldığı belirtildi.
HASTA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ
Hasta tutuklu ve hükümlü durumuna da dikkat çekilen raporda, “Bazı hapishanelerde mahpusların revire çıkarılmadığı, bunun yerine kendilerine hastalıklarının kapıdan sorularak alınan cevaplar doğrultusunda ilaç verildiği” belirtildi.
80 FARKLI HAPİSHANE
Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart tarihinden 12 Haziran’a kadar 80 farklı hapishaneden başvuru alındığının belirtildiği raporda, “Sular sık sık kesiliyor, banyolar temizlenmiyor. Hasta, yaşlı ve risk grubundaki mahpuslar için önlem alınmıyor. Dezenfekte işlemi son dönemde azaldı. İlaca erişim, sevk ve tedavi yok” denildi.
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