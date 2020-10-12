Çizgiler Turizm için…
Ülke ekonomilerinin bir kısmını karşılayan turizm sektörü pandemi nedeniyle nefes alamazken, karikatüristler çizgilerini turizm için konuşturdular.
Bu yıl 1. Yapılan Ulusal Royal Garden Beach Hotel karikatür yarışması sonuçlandı.
Tüm yarışmacılara açık olan yarışmaya ülkenin farklı köşelerinden çizerler katıldı.
Meral Onat, Nuvit Özkan, Mahmut Karatoprak, Kamil Masaracı ve Ferit Avcı’nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada derce alan karikatürler internet ortamında belirlendi. Birbirinden kaliteli ve mizah yoğunluğu yüksek olan karikatürler jüri üyelerinin seçimini zorlaştırdı.
Değerlendirme sonucunda,
Birinci: Ömer Çam
İkinci: Seyit Saatçi
Üçüncü: Mehmet Zeber
olurken,
Başarı Ödülleri’ ne
Aşkın Ayrancıoğlu,
Halit Kurtulmuş,
Şener Tosun değer görüldü.
Yarışmada İlker Mansuroğlu’da DENİZ SOM özel ödülünü kazandı.
Yarışma bitiminde düşüncelerini ileten Royal Garden Beach Otel Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Özkan “Uzun zamandır hepimizin ihtiyacı olan şey tebessüm. Buna minik de olsa bir katkı sağlamak umuduyla, ülkemizin değerli karikatüristlerinin çizgileri ile otelimizde konaklayan misafirlerimizi buluşturmayı düşündük. Bu amaçla başlattığımız Royal Garden Beach Otel Karikatür Yarışması birbirinden değerli sanatçıların eserleri ile beklediğimizin de üzerinde bir katılımla sonuçlandı. Bu sene ulusal kategoride başlattığımız yarışmayı gelenekselleştirmeyi ve ileride uluslararası katılıma da açmayı arzuluyoruz” dedi.
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