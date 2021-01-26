Clinton ailesi terör örgütü PKK/YPG'ye TV dizisi çekmek için kolları sıvadı

26 Ocak 2021 Salı, 12:04

Hillary ve Chelsea Clinton, sahibi oldukları HiddenLight prodüksiyon şirketi bünyesinde yürütecekleri bir proje kapsamında, Amerikalı yazar Gayle Tzemach Lemmon'a ait 'Kobani'nin Kızları: Bir İsyan, Cesaret ve Adalet Hikayesi' adlı kitabın haklarını satın aldı. Clinton ailesi, kitabı bir televizyon dizisine uyarlayacak.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, 16 Şubat'ta yayınlanacak olan kitap, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani kasabasında konuşlu, 'Kadın Koruma Birimleri (YPJ)' adlı terörist grubunun faaliyetlerine odaklanıyor.

PKK/YPG bünyesinde faaliyet yürüten ve tamamı kadınlardan oluşan grup düzenlediği terör eylemleriyle sık sık Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de hedef alıyor.

CLİNTON: ŞİRKET AHLAKIMIZA UYGUN

Lemmon'un kitabı, 2014'te Suriye'nin kuzeyindeki Kobani kentinde çatışmalara katılan dört kadının, ABD istihbaratının da yardımıyla kenti terör örgütü IŞİD'ten geri almaya nasıl yardımcı olduklarını anlatıyor.

HiddenLight şirketini, isimli ve isimsiz kahramanları kutlamak için yarattıklarını belirten Hillary Clinton, Deadline dergisine yaptığı açıklamada, 'kitabın temasının, şirketlerinin ahlakına mükemmel bir şekilde uyduğunu' belirtiyor.

Hillary ve Chelsea Clinton, Aralık 2020’de, dizi projeleri hazırlamak amacıyla HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuştu.

ABD: TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN 'ALT KOLU'

ABD Adalet Bakanlığı, 16 Ocak'ta Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda YPG'li bir teröristin gözaltına alındığını duyurmuş, bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada YPG için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesi kullanılmıştı.

Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG ile PKK arasındaki örgütsel ve ideolojik bağlantılar bugüne dek birçok uluslararası düşünce kuruluşu ve resmi istihbarat raporlarında yer aldı.

YPG, insan hakları örgütleri tarafından sıklıkla, aralarında reşit olmayan çocuk askerler kullanmak, etnik temizlik yapmak ve yerel halkı zorla yerinden etmek gibi savaş suçlarını uygulamakla suçlanıyor.