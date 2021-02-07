Club Megasaray Open II’de Şampiyon Carlos Taberner
Club Megasaray Open II’nin İspanyol düellosuna sahne olan finalinde kazanan Carlos Taberner oldu.
Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde Megasaray Tenis Akademisi kortlarında ATP Challenger düzeyinde düzenlenen Club Megasaray Open II’nin İspanyol düellosuna sahne olan finalinde kazanan Carlos Taberner oldu.
Toplamda 44 bin 820 Avro’luk para ödülüne sahip toprak kort turnuvasının finali Club Megasaray Open I’i şampiyon olarak tamamlayan ve bu hafta da başarılı bir performans ortaya koyarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Jaume Munar ile geçtiğimiz hafta ilk turda Munar’a yenilen Carlos Taberner’in mücadelesine sahne oldu. Daha önce 5 kez karşı karşıya gelen ikilinin maçları 3 defa Munar, 2 defa Taberner’in zaferi ile sonuçlanmıştı. Club Megasaray Open II’nin 1 saat 45 dakika süren final karşılaşmasında ise Taberner ilk servislerinden yüzde 67 ile puan çıkarıp 4 ace kaydettiği maçı 6-4, 6-1 kazanarak 2'nci Challenger şampiyonluğunu Antalya’da elde etti.
Geçtiğimiz hafta yağmurun da etkisiyle iyi bir performans ortaya koyamayarak Munar’a yenildiğini söyleyen Taberner bu haftaya motivasyonu yüksek başladığını haftanın kendisi için oldukça iyi geçtiğini, Antalya’da olmaktan memnuniyet duyduğunu ve sonuçtan çok mutlu olduğunu belirtti. Carlos Taberner ve Jaume Munar’a kupalarını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin takdim etti.
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