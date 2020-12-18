CNBC duyurdu: ABD’de Covid-19 aşı üreticileri yan etki davalarından muaf

18 Aralık 2020 Cuma, 16:22

ABD hükümeti Covid-19'a karşı aşı üreten şirketleri korumaya yönelik bir adım attı. CNBC televizyonunun avukatları kaynak olarak aldığı haberinde, Pfizer ve Moderna şirketleri, ürettikleri aşıların yan etkiler göstermesi halinde hiçbir sorumluluk taşımayacak.

Hükümetin kararına göre, aşılanan kişilerin vücutlarında görülecek olası yan etkiler nedeniyle onay veren ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) de dava açamayacak.

'KASITLI SUİSTİMALLER’ DIŞINDA YASAL KORUMA

Sputnik'in aktardığına göre, Acil Durum Hazırlık Kanunu’nun uygulamaya konmasıyla beraber, aşılar ve ilaçlar dahil olmak üzere temel sağlık ürünlerini üreten veya dağıtan şirketlere, firmaların 'kasıtlı suistimalleri' dışında yasal koruma sağlayabiliyor. Bu kanun ABD Sağlık Bakanı Alex Azar tarafından uygulamaya konmuştu.







