ABD'de kazanan Joe Biden oldu

07 Kasım 2020 Cumartesi, 19:33

ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zaferi kesinleşen Demokrat Joe Biden'ın Nevada eyaletinde de kazandığı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre, Biden kendisine başkanlığı kazandıran Pennsylvania'nın ardından Nevada eyaletinden de zaferle çıktı.





Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania ile Nevada'daki sayımlar tamamlandı. Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alan Biden, bu eyaletteki 6 delegeyi de hanesine yazdırdı.

Nevada ve Pennsylvania'yı kazandıktan sonra delege sayısını 273'e çıkaran Biden, Nevada eyaletini de almasıyla delege sayısını 279'a çıkarmış oldu. Böylece, 253 olan delege sayısını 279'a çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

HARRİS AYRINTISI

Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Beyaz Saray'daki ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçerken; şimdiye kadar yönetimde görev yapan en üst rütbeli kadın ünvanına da sahip olacak.

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD’nin 46. başkanı olan Biden’dan ilk açıklama geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Biden, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum. Önümüzdeki iş zor olacak, ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de, tüm Amerikalılar için bir Başkan olacağım. Bana verdiğiniz inancı koruyacağım" dedi.

TWİTTER'DA BİYOGRAFİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Joe Biden, açıklanan sonuçların ardından resmi Twitter adresindeki biyografi bölümüne, "Seçilmiş Başkan" yazdı. Biden'ın biyografisinde, "gururlu baba" ve "büyük baba" ifadelerinin yanında, "Tüm Amerikalılar için daha iyi inşa etmeye hazır" notu da yer alıyor.

JOE BİDEN'IN BİYOGRAFİSİ

Joe Biden, 1942 yılında doğdu. Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü seçildi. Biden, 2009 ile 2017 yılları arsında ise 47. ABD Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, şu an başkanlık yapan Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu. 23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

EĞİTİM YAŞAMI

Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. 1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.

SİYASİ KARİYERİ

1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

SENATÖRLÜK DÖNEMLERİ

3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.

2008 BAŞLIK SEÇİMLERİ

2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koyduysa da 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.

BİDEN'IN ÖZEL YAŞAMI

Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.