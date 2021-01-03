CNN Türk muhabiri 'fırıncı röportajı' için özür diledi
CNN Türk canlı yayınında İstanbul'da bir fırıncıyla yaptığı röportajı sosyal medyada gündem olan CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu’dan konuyla ilgili açıklama ve özür metni geldi. Topçu, yayındaki olayın tecrübesizliğinden kaynaklandığını ifade ederek, “Söz konusu röportajı fırıncının söyledikleri nedeniyle kesmedim” dedi.
İstanbul'da bir fırına giren ve yayın yapan CNN Türk muhabiri, fırıncıya “İşler iyi, değil mi?” diye sordu. Fırıncının zamlardan şikayet ederek “Mayalar 110 lira olmuş, vatandaş işin içinden çıkamıyor. Dolayısıyla halkımızdan şunu bekliyoruz, vatandaşımızdan, devletimizden şunu bekliyoruz” ifadesini kullanmasının ardından muhabir mikrofonu geri çekerek “Teşekkür ediyoruz” dedi.
CNN Türk canlı yayınındaki röportaj sosyal medyaya damga vurdu. CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu’dan söz konusu röportajla ilgili açıklama ve özür metni geldi.
Topçu, yayındaki olayın tecrübesizliğinden kaynaklandığını ifade ederek, röportajı fırıncının söyledikleri nedeniyle kesmediğini söyledi. Topçu şunları kaydetti:
“Söz konusu röportajı fırıncının söyledikleri nedeniyle kesmedim. İtiraf etmek gerekirse o sırada fırıncının ne söylediğine de canlı yayın heyecanıyla çok dikkat etmedim. Çünkü bana verilen 2-3 dakikalık bir canlı yayın süresi vardı. Ben o süreyi aştığımı düşünerek bir an önce yayını bitirip sözü stüdyoya bırakmak istedim. Ancak gerçekten büyük bir hata yaptım.”
Topçu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde:
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