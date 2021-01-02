Fırıncı canlı yayında zamlardan bahsetti, CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!

02 Ocak 2021 Cumartesi, 20:00

CNN Türk canlı yayınında yaşanan anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlı yayında fırıncıya mikrofon uzatan muhabir, fırıncının pahalılıktan bahsetmeye başlamasıyla ne yapacağını şaşırdı.

Fırıncıya "İşler iyi değil mi?" diye soran muhabir, istediği cevabı tam olarak alamayınca fırıncının sözünü keserek fırını terk etti.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılarak izlendi.