Çocuğa toplu cinsel istismar iddiası
Batman’ın Gercüş ilçesinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 kişinin 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Başsavcılık bir kişinin tutuklandığını, kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli bulunmadığını açıkladı.
Batman’ın Gercüş ilçesinde aralarında; uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 kişinin 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Başsavcılık, bir kişinin tutuklandığı olayla ilgili “Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir” dedi. 15 yaşındaki çocuğun karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine M.A. ve V.A. adlı iki erkek gözaltına alınmıştı.
Savcılık şüpheli M.A’nın tutuklandığını açıkladı. Soruşturmada, aralarında uzman çavuş, polis, korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği ancak 11 erkeğin soruşturma dosyasına eklendiği öne sürüldü.
Olayın gündeme gelmesinin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada dosyaya gizlilik kararının getirildiği belirtilerek, “Bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir” denildi.
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