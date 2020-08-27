Çocuk kitabında skandal "tecavüz hikayesi"... MEB'den açıklama geldi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 09:41

Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan "Gül ve Düşün" isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti.

Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadeler yer veriliyor.

İşte o skandal ifadeler:

DİNÇ: ÖZÜR DİLEDİM

Musa Dinç ise sosyal medya hesabından tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Dinç, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ









Milli Eğitim Bakanlığı da kitap hakkında bir açıklama yaparak, hikaye kitabının bakanlık onaylı olmadığını duyurdu. MEB'den yapılan açıklamada, "Bugün medyaya yansıyan söz konusu “hikaye kitabı” üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, “hikaye kitabı” kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir" denildi.