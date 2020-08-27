Çocuk kitabında skandal "tecavüz hikayesi"... MEB'den açıklama geldi
Musa Dinç tarafından yazılan "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabındaki tecavüz hikayesi tepki çekti. Tepkiler üzerine yazar, kitabın satışının durdurulduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan "Gül ve Düşün" isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti.
Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadeler yer veriliyor.
İşte o skandal ifadeler:
DİNÇ: ÖZÜR DİLEDİM
Musa Dinç ise sosyal medya hesabından tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Dinç, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.
MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Milli Eğitim Bakanlığı da kitap hakkında bir açıklama yaparak, hikaye kitabının bakanlık onaylı olmadığını duyurdu. MEB'den yapılan açıklamada, "Bugün medyaya yansıyan söz konusu “hikaye kitabı” üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, “hikaye kitabı” kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir" denildi.
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