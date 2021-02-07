Çocuklar hayallerini anlattı, Mansur Yavaş harekete geçti

07 Şubat 2021 Pazar, 17:20

Ankara Kent Konseyi, Çocuk Hakları Derneği Başkanı Mine Gedik’in koordinatörlüğünde kurulan Başkent’in Çocukları Grubu’nun dijital platformda yaptığı ilk toplantısının konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuklarla ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan, 8-16 yaş aralığında toplam 63 üyesi bulunan Başkent’in Çocukları Grubu, hayallerindeki başkenti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a anlattı.

Toplantıda Mansur Yavaş’a hayallerindeki kenti anlatan çocuklar Yavaş'tan şu isteklerde bulundular:

Görme engelli olduğum için çocukların oyun oynayabileceği alanlar ve sanat atölyeleri kurulmasını istiyorum.

8 yaşındayım. Eğlenceli, öğretici müzelerin yanı sıra parklarda havuz kursu istiyorum.

Ankara’da glutensiz mutfak istiyorum.

Çocuklara yönelik spor ve müzik imkanlarının yanı sıra iklim değişikliği için farkındalık projeleri de istiyorum.

Ormanlara çöp atılmasın, ağaçlar dikilsin ve güvenli oyun alanları oluşturulsun.

Sporla ilgili kurslar açılsın ayrıca ağaç dikme etkinliği oluşturulsun istiyorum.

Engelli çocuklar için güvenli yollar oluşturulsun.

En sevdiğim başkanımdan oyun ve uygulamalar için teknoloji merkezleri kurmasını istiyorum.

Daha çok ağaç, güvenli ve mutlu bir kentte yaşamak istiyorum. Yağmur suları için çatılara mekanizmalar yapılarak sular biriktirilebilir.

Bisiklet yolları, bisiklet asansörleri ve bilim laboratuvarları kurulsun istiyorum.

MANSUR YAVAŞ: ‘‘KENT NÜFUSUNUN YÜZDE 25'İNİ ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR’’

Zoom toplantısında çocukların taleplerini not alan ve kent yönetiminde olması gereken bu talepleri yerine getireceği sözünü veren Başkan Yavaş, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için birçok yeni hizmeti hayata geçireceklerini açıkladı:

“Böyle bir toplantıyı tertip ettiğiniz için sizlere ve geleceğimiz olan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Başkent Mobil ve zoom üzerinden konuşarak herkesi dinleyebiliyoruz. Başkentimizde yaşayan çocuklarımızın kente karşı bağlılıklarını gördüm. Kentimizde 1 milyon 300 bin çocuğumuz var ve nüfusu yaklaşık 6 milyon üzerinden hesap ettiğimizde yüzde 25’ini çocuklarımız oluşturuyor. Katılımcıların taleplerini not aldım. Toplantı bittikten sonra bir kısmının şimdi bir kısmının da pazartesi günü gerçekleştirilmesi için talimat vereceğim. Herkes evinin önünde spor yapmak, yeşillikler olsun istiyor. Bunun için kapsamlı bir çalışmamız var. Batıkent’te 2 ay sonra herkesin çok rahat şekilde spor yapabileceği büyük bir parkın yapımına başlıyoruz.”

ÇOCUKLARA VE HAYVANSEVERLERE HAYVANAT BAHÇESİ MÜJDESİ

Çocukların büyük bir bölümünün hayvanat bahçesi kurulması yönündeki talebi üzerine hem çocuklara hem de hayvanseverlere bir müjde veren Mansur Yavaş, “Hayvanseverler özellikle yırtıcı hayvanların hayvanat bahçesinde bulunmasını istemiyorlar. Biz de dijital hayvanat bahçesi çalışmalarına başlıyoruz. Aslan, kaplan, balina gibi yırtıcı hayvanları bu yöntemle kendi orijinal boyutları ile görebileceksiniz” dedi.



