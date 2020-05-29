Çocuklar için maden suyu önerisi
Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Şahin Arısoy, çocukların saf suyun yanında mineralli su da tüketmesi gerektiğini, aksi takdirde terlemeyle su kaybı halinde çeşitli rahatsızlıkların yaşanabileceğini belirtti. Arısoy, "Su kaybıyla birlikte tuz kaybının da yaşanmasıyla çocuklarda halsizlik, kusma ve kabızlık gibi sorunlar yaşanabilir" dedi.
Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Şahin
Arısoy, artan hava sıcaklıklarıyla beraber yetişkinlerde olduğu gibi
çocuklarında su tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Tüketilen saf
suyun yanında mineralli suyun da vücuda faydası olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr.
Arısoy, 15 yaş altı çocukların günde bir şişe, 15 yaş üzeri gençlerin ise günde
iki şişe maden suyu tüketmesini önerdi. Uzm. Dr. Arısoy, "Yaz döneminde
yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da su ihtiyacı artar. Çocuk vücudunun
yüzde 75'i sudan oluştuğu için çocukların mutlaka yetişkinlerden daha fazla su
tüketmesi gerekir. Mineral açısından zengin olan mineralli su da çocuklardaki
elektrolit ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Dolayısıyla çocuklarında
mineralli suyu tüketmesini öneriyoruz. Saf su hiçbir zaman vücuda yeterli
gelmez. Sadece saf su tüketen bir çocukta sodyum ve potasyum eksikliklerine
bağlı, halsizlik, baygınlık, kusmalar yaşanabilir” dedi.
'EKSİKLİK, ŞUUR BULANIKLARINA
SEBEP OLUR'
Mineralli su
içerisinde fazlaca bulunan potasyum eksikliğinin çocuklarda ciddi
rahatsızlıkların yaşanmasına sebep olacağının altını çizen Uzm. Dr. Arısoy,
"Bir çocuk potasyum eksikliği yaşarsa, ciddi kusmaları olur, ciddi
halsizliği olur, ciddi bağırsak krampları yaşar, kabızlık sorunu yaşar. Su
kaybıyla beraber tuz kaybı da yaşanmasıyla beraber bilinç kaybına kadar
varabilecek rahatsızlıklarla karşılaşılabilir. Bayılmalar, tansiyon düşmeleri,
bilinç kaybı altında çok sık görülen rahatsızlıklardır" diye konuştu. Uzm.
Dr. Arısoy, mineralli suyun ayran, kefir gibi içeceklerle karıştırılıp
tüketilebileceğini de hatırlattı.
'SAF SU DA TÜKETİLMELİ'
Sadece
mineralli su tüketimini ise önermediğini, mutlaka saf suyun da yeterli miktarda
içilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Arısoy, "Vücudun bütün su
ihtiyacını mineralli sudan karşılamaya kalkmak sodyum yüklenmesi, potasyum
yüklenmesi, klor yüklenmesi yapabilir. Bu yüzden saf suyun da yeterli miktarda
içilmesi gerekir" dedi.
Diyetisyen
Deniz Zünbülcan ise, soda ve mineralli suyun farklılıklarından bahsederek,
"Soda yapay, mineralli su ise doğaldır. Dolayısıyla satın aldığımız
şişeler üzerinde mineralli su veya maden suyu yazılarının olması gerekir.
Meyveli, şekerli olan maden sularının ise tüketilmesini önermiyoruz. Kişi, sade
maden suyunun içerisine meyvelerle aroma verebilir" dedi.
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