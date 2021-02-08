Çocuklar opera ve baleyi resmediyor
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında bu yıl 8.'sini düzenlediği “Opera ya da bale denince aklına ne geliyor” konulu, 7-11 yaş arası çocuklara yönelik olan resim yarışmasına başvurular başladı.
Geçen sene, pandemi nedeni ile ertelenen etkinlik, bu yıl ilk kez online olarak gerçekleşecek. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar resimlerini internet üzerinden gönderecek.
Çocukların, opera ve bale sanatlarına olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin çoğu noktasından katılım sağlanıyor. Yarışmanın değerlendirmesi ise İDOB ressamları ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’den ressamlar tarafından gerçekleştiriliyor.
Yarışmanın sonucu 23 Nisan 2021 tarihinde, Kadıköy Süreyya Operası’ndaki sergi açılışı ve ödül töreniyle açıklanacak. Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler 23 Nisan – 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesi’nde sergilenecek. Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere Denizbank tarafından tablet hediye edilecek.
Ayrıca dereceye giren öğrencilere resim malzemeleri, kitaplar ve İDOB çocuk oyununa iki kişilik davetiye de verilecek. Birinci olan resim gelecek yıl yarışmanın afişinin görseli olarak kullanılacak. Yarışmaya katılmak isteyen 7-11 yaş arası çocuklar uzun kenarı 70 cm’den daha uzun olmayan ve istedikleri herhangi bir malzemeyle çizdikleri resimleri 1 Nisan 2021 tarihine kadar [email protected] adresine gönderebilecek. Gönderilen mailde öğrencinin adı, soyadı, yaşı, veli/öğretmenin telefon numarası, katıldığı il ve okul adının da yazılması gerekiyor.
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