Çocuklar yaşamak için zamanla yarışıyor, bakanlık oyalıyor
Caner Çiçek kistik fibrozisli oğlu Ateş Çiçek için İzmir'den Ankara'ya yürümüştü. Babaya ulaşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise zamanla yarışan bu çocuklar için 1 sene içinde komisyon kurulacak sözü verdi. Aileler ise tepkili.
Kistik fibrozis, özellikle akciğerler, sindirim sistemi ve vücudun diğer organlarına ciddi hasarlar veren kalıtsal bir hastalık. Kistik fibrozis; mukus, ter ve sindirim sıvısı üreten hücreleri etkiliyor. Kistik fibrozis için tam iyileşme sağlayan herhangi bir tedavi bulunmuyor. Tedavi, belirtileri hafifletmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için yapılıyor.
Caner Çiçek'in kistik fibrozisli oğlu Ateş Çiçek için İzmir'den Ankara'ya yürümesini Cumhuriyet.com.tr'nin gündeme getirmesinin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yardım bekleyen baba Çicek'e ulaşmıştı.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün aileye ulaşmasının ardından güzel haber gelmesi beklenirken bakanlığın zamanla yarışan ailelere 1 sene içinde komisyon kurulacak sözü vermesi aileleri hayal kırıklığına uğrattı.
TEK VAAT 1 SENE SONRA KOMİSYON
Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan acılı baba Caner Çiçek, "Haberin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bize ulaştı. Bizim sesimizin duyulduğunu farkedince başta çok sevindik. Fakat yetkililerin bize verdiği tek söz şu oldu;
"1 sene içinde ilaç firmalarıyla komisyon kurulacak"
Bu yeterli bir çözüm değil. Ben oğlumun ve diğer ailelerin sesini duyurmak için tekrar Ankara'ya yürüyeceğim ve başka projelerim de olacak" diye konuştu.
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