Çocuklar yetişkin hallerine mesaj yazdı: Bol bol ‘macera yaşa’
“Arka Plan”ın yeni bölümü çocuklara ayrıldı. Çocuklar yetişkin hallerine mesajı Cumhuriyet'ten verdi.
Eğitim Reformu Girişimi ve Öğretmen Ağı işbirliğiyle yayımlanan “Arka Plan”ın yeni bölümü çocuklara ayrıldı.
Çocuklar, “çocuk olmayı” şöyle anlattı:
- “Çocuk olmak, oyun oynamak demek, çok eğlenceli olmaktır.” “Çocuk olmayı seviyorum, çünkü çok oyun oynuyorum.” Okulöncesi öğrencisi, 4 yaş.
- “Çocuk olmak sıkıcı iş hayatına daha girmemenin mutluluğunu yaşamak demek.” “Çocuk olmayı seviyorum, daha çok oynayacak vakit bulabiliyorum. Büyüyüp yaşlanıp ölmek istemiyorum. Ölümsüz olmak istiyorum.” 3. sınıf öğrencisi, 9 yaş.
- “Rainbow dash demek.” “Çocuk olmayı seviyorum. Çünkü bebekken küçüktüm. Sonra orta yaşa geldim, o yüzden.” Okulöncesi öğrencisi, 4 yaş.
- “Eğlenmek diyebilirim ama bayağı iş yapmak gerektiğini anladım. Eğlenceden çok sıkıcı işler yapmak zorundayım. Çocuk olmama rağmen arada iş de yapmam gerekiyor. Ortalığı toplamak gibi mesela.”
- “Annem ve babamla vakit geçirebilirsem o sıkıcı anları bile eğlenceli hale getirebiliyorlar. Çocuk olmayı en çok annemle babamın yanındayken seviyorum.” Okulöncesi öğrencisi, 5 yaş.
- “Çocuk olmak eğlenmek, gezmek, derslerini yapmak, okula gidip gelmek, hayatını yaşamak, doğum günlerini kutlamak bir de görevlerini yerine getirmek, istediğin mesleği yapmak için çalışmak ve bir şeyler yaratmak demek.”
- “Çocuk olmayı çok seviyorum, çünkü çok eğlenceli ama bazen hiç sevmiyorum, çünkü çok ders çalışmak gerekiyor.” 3. sınıf öğrencisi, 9 yaş.
- “Çocuk olmak oyun, eğlence, top, komiklik, koşmak demek. Ayrıca çocuk olmayı seviyorum, çünkü daha çok oyun eğlence demek, ha bir de biraz daha özgür olsam...” 5. sınıf öğrencisi, 11 yaş.
- “Çocuk olmak arkadaşlarınla keyifli vakit geçirmek, oyun oynamak, ödevlere boğulmadan yaşamak demek.” 4. sınıf öğrencisi, 10 yaş.
- Gulu gulu diye bağırmak...
- Çocukların büyüklük hallerine bıraktıkları mesajlar da şöyle:
- “Büyüyünce okula gideceğim, istediğim çizgi filmi kendim açacağım.” Okulöncesi öğrencisi, 4 yaş.
- “Büyüdükçe yeni arkadaşlar edineceğim. Şu anda yapmak istediğim meslekler değişebilecek. Merak ettiğim kitapları okuyabileceğim. Yaş sınırı olan maceraları yaşayabileceğim.”
- “Büyüdüğümdeki kendime ‘Bol eğlen. Hep pozitif ol. Bol bol macera yaşa. Sınavlarına hazırlan’ derdim.” 3. sınıf öğrencisi, 9 yaş.
- “Tabii ki de şey mesajı verirdim. Elisa, seni çok seviyorum, Pinky Pie. Elisa benim en yakın arkadaşım.” Okulöncesi öğrenci, 4 yaş.
- “İşlerini, çalışmayı bırak da kendinin yeteneğini keşfet derdim mesela. Artık çocuğunla biraz daha vakit geçirmek zorundasın derdim.”Okulöncesi öğrenci, 5 yaş.
- “Ben hem iç mimar hem de dış mimar olacağım. Buna engel olacak olan varsa beni çiğneyip geçmesi gerekiyor. Büyüdükçe zevklerim, huylarım değişebilir ama hayal kurmaktan asla vazgeçmem. Hayal kurmak benden vazgeçebilir ama ben hayal kurmaktan vazgeçmem.” 3. sınıf öğrencisi, 9 yaş.
- “Özgürleşeceğim, ciddileşeceğim, hayatım sıkıcılaşacak. Büyümek istemem.” “Keşke çocuk kalsaydın ve ödevlerini yapsaydın.” 5. sınıf öğrencisi, 11 yaş.
- “Büyüdükçe hayatımda ödevlerin olmayacağını düşünüyorum.” “Biliyor musun, eskiden hiç utanmadan ‘gulu gulu’ diye bağırıyordum.” 4. sınıf öğrencisi, 10 yaş.
Video Haberler
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
- İran'ın propaganda videosunda dikkat çeken görüntü
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan duyunca yüzünü buruşturmuş
- Biber gazlı müdahale sonrası emekliye ayrılıyor
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenini ikna edemiyor
- MHP'ye sert yanıt
- Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- '7 Mayıs’tan itibaren anahtarınızı evde unutmayın'
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Köprü korkuluklarına asılı bulundu