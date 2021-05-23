Çocuklara da tehlikeli ilaç
Uzmanların Favipiravir ilacı hakkında “çocuk doğumuna ve karaciğere zarar verdiği” yönündeki açıklamalarına karşın Sağlık Bakanlığı, ilacın kullanılmasına devam etme kararı aldı. Bakanlık tarafından Covid-19 Rehberi’nin “Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi” konulu bölümünde güncelleme yapıldı. Buna göre artık 12-15 yaşındaki çocuklar için ailelerinden alınan onay formu ile Favipiravir ilacı kullanılabilecek.
Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, ilacın hiçbir Batı ülkesinde ve kendi üretildiği ülke Japonya’da bile kullanılmadığına dikkat çekti. Kalp hastaları için risk oluşturan ve Sağlık Bakanlığı’nın geri adım attığı Hidroksiklorokin ilacını anımsatan Doğancı, “Favipiravir belki de ondan tehlikeli bir ilaç. Şimdi bir de çocuklarda kullanmaya başlıyorlar. Şöyle bir anlayış var: ‘Bir ilaç verelim de bir bakalım’. Tıpta böyle bir uygulama yok. ‘Efendim ne yapalım, ilaç vermeyelim mi?’ diye düşünülüyor. İlacı yok. Batı tıbbını emsal almıyor muyuz? Batı tıbbında şu anda kabul edilmiş bir antiviral (ilaç) yok. Bütün Amerika, Avrupa akıllı değil, bir tek biz akıllıyız, 5-6 dolarlık ilaçla bunu hallediyoruz. Buna inanmak mümkün değil. Keşke doğru olsa.”
FDA ONAYI DA YOK
İlacın FDA onayı olmadığına da dikkat çeken Doğancı, “Her ilacın FDA onayına bakan Sağlık Bakanlığı, bu ilaç için niye bakmıyor” diye sordu.
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