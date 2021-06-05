Çocuklara özel Instagram: Sadece 13 yaş altı üye olabilecek

05 Haziran 2021 Cumartesi, 17:08

Facebook’un 13 yaşın altındaki çocuklar için özel bir Instagram sürümü hazırladığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı ancak henüz ayrıntılı bilgi yok. Eğitimci Nurseli Tamer, “Yeni Instagram uygulaması acaba 6-12 yaş grubu çocuklar için güvenli bir alan olabilecek midir? Benzer biçimde bu alanın tehlikelerinin daha genç yaşta ortaya çıkma potansiyelini yaratıp yaratmayacağı sorusu da var” diyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu’nda yapılan bir yorum kararını hatırlatan Tamer, şöyle devam ediyor:

“Dijitalde de çocuk hakları vardır. Çocuğun yüksek çıkarlarının korunması, gözetilmesi için gerekli tedbirler kanun koyucular ve idarecilerce yürürlüğe konur ve uygulanır. Örneğin ABD’deki Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) 13 yaşından küçük çocukların gizliliğinin korunması çerçevesinde daha net tanımlar yapmış:

Ad-soyad,

Sokak adı ve şehir ya da fiziksel adres,

Çevrimiçi iletişim bilgileri,

Çevrimiçi iletişim bilgisi olarak işlev gören bir ekran ve kullanıcı adı,

Telefon numarası,

E-posta adresi gibi bilgiler gizlidir.”

Yeni kurulacak olan platformda bu bilgilerin nasıl yer alacağı, profilde nasıl tanımlanacağı , “dijitalde de çocuk hakları” içerikli yasalar için hazırlık yapılmalı mı, sorularını soran Tamer, internette güvende kalmak için şu ipuçlarını hatırlattı:

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