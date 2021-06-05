Çocuklara özel Instagram: Sadece 13 yaş altı üye olabilecek
13 yaşın altındaki çocuklar için yeni bir Instagram versiyonu geliştiriliyor. Çocuklar için oluşturulacak platforma sahte doğum tarihi ile üye olunmaması için özel bir yapay zekâ algoritması üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.
Facebook’un 13 yaşın altındaki çocuklar için özel bir Instagram sürümü hazırladığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı ancak henüz ayrıntılı bilgi yok. Eğitimci Nurseli Tamer, “Yeni Instagram uygulaması acaba 6-12 yaş grubu çocuklar için güvenli bir alan olabilecek midir? Benzer biçimde bu alanın tehlikelerinin daha genç yaşta ortaya çıkma potansiyelini yaratıp yaratmayacağı sorusu da var” diyor.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu’nda yapılan bir yorum kararını hatırlatan Tamer, şöyle devam ediyor:
“Dijitalde de çocuk hakları vardır. Çocuğun yüksek çıkarlarının korunması, gözetilmesi için gerekli tedbirler kanun koyucular ve idarecilerce yürürlüğe konur ve uygulanır. Örneğin ABD’deki Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) 13 yaşından küçük çocukların gizliliğinin korunması çerçevesinde daha net tanımlar yapmış:
- Ad-soyad,
- Sokak adı ve şehir ya da fiziksel adres,
- Çevrimiçi iletişim bilgileri,
- Çevrimiçi iletişim bilgisi olarak işlev gören bir ekran ve kullanıcı adı,
- Telefon numarası,
- E-posta adresi gibi bilgiler gizlidir.”
Yeni kurulacak olan platformda bu bilgilerin nasıl yer alacağı, profilde nasıl tanımlanacağı , “dijitalde de çocuk hakları” içerikli yasalar için hazırlık yapılmalı mı, sorularını soran Tamer, internette güvende kalmak için şu ipuçlarını hatırlattı:
MUTLU OLMAK HAKKINIZ
- Sosyal medyayı ve interneti sevmekten korkmayın; esas olan olumlu ve olumsuz etkiyi değerlendirmeyi öğrenmemizdir. Yaptığımız her paylaşımın başkaları üzerinde olumlu ve olumsuz etki bıraktığının ayırdında olmamız önemli.
- Ekranın ardında birisi olduğunu anımsayın. Gelenekselde yapmayacaklarınızı ekranda da yapmamayı seçin. Ekranın ardında görünmez değiliz, saygı ve öz değerler sosyal medya veya internet kullanımında da geçerli.
- Dijital Onay fikrini benimseyin. Paylaşımların yapılandırılmış olduğunu ve “Dur, Düşün, Nefes Al, Paylaş” sloganını hep yanınızda/aklınızda bulundurun.
- Filtreleri sadece görsellerinizi güzelleştirmek için değil güvenlik özelliklerini uygulamak için de kullanın.
- Sosyal medyanız ve dijital dünyanız olumlu alanınız olsun. Zaman zaman takip ettiğiniz profilleri, grupları, içinde olduğunuz platformları gözden geçirin. Değişim nefes aldırabilir. Hatta dijital detoks yapın; kendinize dijitalsiz zamanlar, alanlar oluşturun.
- İddialı olun. Önemli olan, çevrimiçinde ve gelenekselde aynı duruşu korumaktır. Gelenekselde kabul edilmeyen çevrimiçinde de kabul edilemez. Eğer mahremiyet prensipleriniz dijitaldeki gruplara uymuyorsa sizin değerleriniz önce gelir.
- Çevrimiçi ortamda mutlu ve huzurlu olma hakkınızı kullanın. Bazen engellemeler, vazgeçmeler, güzel ve iyi gelebilir.
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