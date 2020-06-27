Çocuklu yaz tatilinde dikkat edilmesi gerekenler!

27 Haziran 2020 Cumartesi, 11:06

Çocuklarda hastalığın daha hafif görüldüğüne ve hastaneye yatarak tedavi görmesi gereken hastaların yüzde 1'ini çocukların oluşturduğuna dikkat çeken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof Dr. İpek Akman, "çocukta kalp veya akciğer sorunu, bağışıklık sistemi bozukluğu varsa, prematüre doğmuşsa veya 12 aydan küçükse Covid- 19 hastalığını daha ağır geçirme riski vardır" dedi.

Çocuklu aileler için tatil için en güvenli tercih yazlık ev veya mümkün olan en az kişi ile temasın olacağı ortamların seçilmesi gerektiğini ifade eden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof Dr. İpek Akman , çocuklu ailelerin güvenilir bir yaz tatili geçirmesi için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı;

YOLCULUKLARDA DİKKAT!

Ulaşım için kendi özel aracı olanlar araçlarıyla seyahat etmelidir. Toplu ulaşım tercih edilmek zorundaysa maske kullanılmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve el hijyeni sağlanmalıdır.

HAVUZ YERİNE DENİZ TERCİH EDİLMELİ

Sosyal mesafeye dikkat ederek denize girmekte sakınca yoktur. Havuz yerine denize girilmesi tercih edilmelidir. Çocukların açık havada oynaması , güneşten yararlanması sağlıkları için çok olumludur. Çocukların enfeksiyon kontrol önlemlerine uymaları zor olacağından parka veya deniz kenarına tenha saatlerde gidilmeli ve aile dışı temas minimum düzeyde tutulmaya çalışılmalıdır.

2 yaşından küçük çocuklara maske takmak risklidir!

Bu yaş grubu sosyal ortamlarda yüz siperliği kullanabilir.

Sosyal ortamlarda ağız ve burun kapatacak şekilde tıbbi maske kullanılmalıdır.

EL TEMİZLİĞİNE DİKKAT!

Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

SOSYAL MESAFE

- İnsanlarla sosyal mesafe korunmalıdır.

- Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalıdır

DOĞAL HAVALANDIRILAN ORTAMLARI TERCİH EDİLMELİ

- Klimalı ortamlar virüsün bulaş riskini arttırdığı için doğal havalandırma tercih edilmelidir. Restoranda açık havada oturma tercih edilmeli ve masalar arası mesafe en az 2 metre olmalıdır. Restoranlarda tek kullanımlık tabak, çatal takımı ve bardaklar kullanılmalıdır.

ASANSÖRLER

- Asansör kullanılmamalı , mutlaka binmesi gereken bir kişi varsa tek başına binmelidir.

- Spor yapacak çocuklarımız dikkat!

- Spor yapılacaksa basketbol, futbol gibi temas gerektiren sporlar tercih edilmemelidir.

*Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.