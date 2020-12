“Çocukluk Çağı Travmasının Yansımaları: Tüm Renklerini Kaybetmiş Gökkuşağı Hikâyeleri” yayımlandı

22 Aralık 2020 Salı, 15:09

Yetişkinlik döneminde sahip olunan her bir özellik çocukluk dönemine dayanıyor. İyi, kötü, mutlu, mutsuz, sevinçli, öfkeli her an bugün, “ben kimim” sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor.

Dr. Psikolog Deniz Aktan’ın editörlüğünü yaptığı ve sekiz yazarla birlikte kaleme aldığı “Çocukluk Çağı Travmasının Yansımaları: Tüm Renklerini Kaybetmiş Gökkuşağı Hikayeleri” adlı kitapta, yaşadıkları travmalarla hayatlarının renklerini kaybetmiş 8 çocuğun öyküsü anlatılıyor.

8 ayrı hikayeden oluşan kitapta çocukluk çağında maruz kalınan travmaya erken müdahale edilirse iyileşme sürecinin hızlanacağına dikkat çekiliyor. Nobel yayınevi tarafından yayımlanan ve 9 Kasım'da okuyucuları ile buluşan “Çocukluk Çağı Travmasının Yansımaları: Tüm Renklerini Kaybetmiş Gökkuşağı Hikayeleri”, yayınevinin web sitesi başta olmak üzere birçok kitabevinin de web sitesi ve mağazalarında satışa sunuluyor.