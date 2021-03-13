Coin alım satımı yavaşladı: Paribu çöktü mü?
Kripto para kullanıcıları, yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olan Paribu'ya erişmekte zorlandı. Sorun sebebiyle, coin alım satım işlemleri yavaşlarken, Paribu’dan da açıklama geldi.
Türkiye'de yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olan ve kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu'da, yatırımcılar işlem yapmakta sıkıntı çekti. Paribu'da birkaç saat boyunca işlem yapılamazken, sosyal medyada kullanıcılar siteye erişimde aksaklık yaşandığını ve uygulamanın zaman zaman donduğunu belirtti.
PARİBU’DAN AÇIKLAMA
Girişte yaşanan sorunla ilgili olarak, platformun resmi Twitter hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, sorunun CHZ/TL marketinde yaşanan olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine bağlı olduğu belirtildi.
CHZ/TL marketinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine bağlı emir yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu nedenle eşleşmelerde bazı kullanıcılarımızı etkileyen kısa süreli gecikmeler söz konusudur. Konuya teknik ekibimiz tarafından müdahale edilmektedir. pic.twitter.com/uhVs9KfCEH— Paribu (@ParibuCom) March 12, 2021
PARİBU NEDİR?
Yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olan Paribu, kripto para birimi olan Bitcoin'in ve diğer kripto paraların hızlı ve güvenilir bir şekilde alınıp satılabildiği, kripto para borsası olarak biliniyor. Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017’de kullanıma açıldı. Yasin Oral’ın CEO’su olduğu Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.
Kullanıcılar, Paribu üzerinden hızlı bir şekilde 7 gün 24 saat kripto para işlemleri yapabiliyor, Türk Lirası çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Paribu’nun 120 bini aktif, toplam yaklaşık 600 bin kullanıcısı bulunuyor.
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