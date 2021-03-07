Çok okunan yazar Yoval Noah Harari GAİN’de

07 Mart 2021 Pazar, 03:59

“Sapiens”, “Homo Deus”, “Sapiens: Grafik Tarih” kitaplarıyla dünyanın en çok okunan tarihçi ve düşünürlerinden biri olan Yoval Noah Harari, bugün saat 14.00’te gazeteci Çınar Oskay’ın GAİN’de yayımlanacak “Konuşmamız Lazım” programına konuk oluyor. “Dünyanın en akıllı insanlarıyla” izleyiciyi buluşturacak olan “Konuşmamız Lazım”a katılan Harari; pandemi, dijitalleşme, algoritmalar ve dünyanın geleceğine dair tespitlerde bulunurken, kişisel olarak uygulanabilecek önerilerde de bulundu.