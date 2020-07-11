‘Çoklu baro’ sistemini öngören yasa teklifinin görüşmeleri, tartışmalarla devam ediyor

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

AKP Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Maalesef biz başörtülü avukatlar, yıllarca inancımız sebebiyle, yaşam tarzımız sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldık. İnsan haklarını korumakla yükümlü olduklarını iddia edenler, cadı avına çıkar gibi başörtülü avukat avına çıktılar” sözleriyle “türbanla” savunma yaparken, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Metin Feyzioğlu benim arkadaşım ama onu seçtiremeyeceksiniz. 53 baro başkanı önce imza attı, orada sizin 4 delegenizle bile gelseler seçmeyecekler istediğinizi” tepkisini gösterdi.

Düzenleme üzerine söz alan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Barolar çığlık çığlığa, baroları böldüğünüz zaman hukukun üstünlüğü ilkesi zedelenecek, insan hakları zedelenecek. Karaman’da, o rezalette - ismini vermeyeceğim burada, refüze olmayayım diye - ben oradaydım zamanında, o çocuklara tecavüz eden şerefsizin karşısında barolar olmayacak. Özgecan Aslan cinayetinde Mersin’deydim, binlerce avukat oraya çağrı üzerine geldi, orada mağdurun yanında oldu; onlar gelemeyecek. Utanın, bu utanç size yeter” dedi.

‘ANKARA’YA GİREMEDİLER’

Düzenlemenin kılık kıyafet serbestisiyle ilgili maddesi üzerine söz alan AKP’li Gözgeç ise “türbanla” savunma yaptı. Başörtülü avukatlar duruşma salonlarına alınmadı, adliyeye dahi sokulmadı, staj yaptırılmadı, hasbelkader bir duruşmaya girmişse soruşturmalar başlatıldı. Pazar günü oy kullanmaya geldiğinde dahi soruşturma açıldı” dedi.

Gözgeç, yargı paketiyle “avukatlara yeşil pasaport düzenlemesinin sağlandığını” da söyledi. Gözgeç’in bu sözlerine genel kuruldan “Ankara’ya giremediler ama ya...” tepkisi yükseldi. Gözgeç’in “Bursa Barosu’nda fiilen avukatlık yaptığını” söylemesinin ardından da yine genel kurul salonundan “Nasıl yaptın başörtülü” sesleri yükseldi.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ise AKP’ye tepki göstererek “Siz istiyorsunuz ki herkes Metin Feyzioğlu gibi olsun; ‘Gel’ deyince gelsin, ‘Git’ deyince gitsin, ‘Otur’ deyince otursun, ‘Kalk’ deyince kalksın ve siz isteyince çılgınca alkışlasın. Çoğunluksunuz, bu yasa da geçecek, hukuk sisteminin üstüne de şu an bir kez daha bir toprak atmış olacaksınız ama avukatlar kalıcı, siz gidicisiniz ve gittiğinizde bugünlerin hesabını vermekten kurtulamayacaksınız” dedi.