"Çoklu baro" sonuçlarını vermeye başladı
Çoklu baro düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından, düzenlemeyi eleştirilenler tarafından getirilen "baroları siyasal olarak bölecek" eleştirileri haklı çıkmaya başladı.
Türkiye’de kamuoyunun günlerce tartıştığı, eylemlere ve gözaltılara neden olan çoklu baro düzenlemesi hayata geçmeye başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden cübbesini giyen bir avukatın fotoğrafları, çoklu baro düzenlemesinin avukatlığın siyasallaşacağı eleştirilerini haklı çıkarır nitelikte.
Avukat Çağrı Can Pak, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda avukatlık cübbesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ellerinden giydi.
Pak, yaptığı paylaşımda, “Avukatlık Mesleği cübbemi bugünleri görmemi sağlayan Liderimden giydim. Yolunuza canım feda...” ifadelerini kullandı.
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