Conor McGregor’dan hayranlarını üzen açıklama
Ünlü dövüşçü Conor McGregor, (TSİ) bu sabah yaptığı sosyal medya paylaşımıyla emekli olma kararı aldığını açıkladı
UFC yıldızı Conor McGregor hayranlarını şoke edecek bir paylaşım yaparak dövüşmeyi bıraktığını açıkladı. 31 yaşındaki İrlandalı dövüşçü Twitter’da yaptığı açıklamada, bir daha dövüş müsabakalarına çıkmayacağını söyledi.
McGregor’ın bu yılın sonunda Anderson Silva, Jorge Masvidal veya daha önce kötü şekilde yenildiği Khabib Nurmagomedov ile bir maç yapması bekleniyordu.
UFC maçlarından 100 milyon dolar kazanan dövüşçünün emeklilik kararı şaşkınlık yarattı. Ancak bu İrlandalı yıldızın ilk ‘bırakma’ kararı değil. McGregor 2019 Mart ayında da benzer bir açıklama yapmış ve 12 ay sonra ringlere dönmüştü. 2016’da da bir erken emeklilik denemesi gerçekleşmişti. McGregor son maçını 2020 Ocak ayında yapmış ve Donald ‘Cowboy’ Cerrone’yi 40 saniyede mağlup etmişti.
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