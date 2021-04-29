Çöpte Atatürk posterleri bulunmuştu! Okul müdürü yeniden görevine döndü
Denizli'de ilkokul önünde Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tablolarının çöpe atılması tepkilere neden olmuştu. Görevden uzaklaştırılan okul müdürü R.Ö. göreve iade edildi.
Denizli'de Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu önündeki çöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları sonrası durumu görüntüleyen yurttaşlar sosyal medyada paylaşınca olay ortaya çıkmıştı.
'SORUŞTURMA BAŞLATILDI' DENİLMİŞTİ
Denizli Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığını ve konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtmişti.
"GÖREVE İADESİ UYGUN"
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni açıklamasında okul müdürü R.Ö'nün görevine devam etmesi için iadesinin yapılmasının uygun olduğu belirtildi.
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