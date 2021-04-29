Çöpte Atatürk posterleri bulunmuştu! Okul müdürü yeniden görevine döndü

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:10

Denizli'de Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu önündeki çöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları sonrası durumu görüntüleyen yurttaşlar sosyal medyada paylaşınca olay ortaya çıkmıştı.





'SORUŞTURMA BAŞLATILDI' DENİLMİŞTİ

Denizli Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığını ve konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

"GÖREVE İADESİ UYGUN"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni açıklamasında okul müdürü R.Ö'nün görevine devam etmesi için iadesinin yapılmasının uygun olduğu belirtildi.