AKP'li Çorum Belediyesi'nden 'Payitaht Abdülhamid'deki leblebi sahnesine 40 bin lira

01 Aralık 2020 Salı, 10:37

TRT ekranlarında yayımlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Çorum leblebisinin yer aldığı sahne nedeniyle Çorum Belediyesi "Payitaht Abdülhamid" yapımcısı firmaya 40 bin lira reklam ücreti ödedi.

Dizinin geçen cuma akşamı yayımlanan bölümünde, Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın Sultan Abdülhamid döneminin önemli figürleri arasında yer aldığı belirtilmiş ve yine Çorum leblebisinden bahsedilmişti.

Çorum Belediyesi'nin girişimleri sonucu dizi yapımcıları ile görüşülerek anlaşmaya varıldı ve 40 bin lira karşılığında Hasan Paşa konusu ve Çorum leblebisi senaryoya dahil edildi.

“YAPIMCI FİRMAYA 40 BİN LİRA ÖDEDİK”

Konuyla ilgili GazeteDuvar’a konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum leblebisinin ve Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın yer aldığı bölümler için diziyi çeken yapımcı firmaya 40 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.

BAŞKAN: “DİZİDE ÇORUM TANITIMI OLDU”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un ve Çorum’un yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın TRT’nin en sevilen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. "Payitayt Abdülhamid"in bu haftaki bölümünde devletine bağlı, vatanını seven Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın yanı sıra Çorum leblebisinin de vurgulandığını dile getiren Başkan Aşgın, "II. Abdülhamid’in en güvendiği paşalarından biri olan Yedi Sekiz Hasan Paşa, Osmanlı ordusunda erlikten mareşalliğe yükselen ender askerlerden biridir. Hasan Paşa’nın en bilinen özelliği ise 20 Mayıs 1878’de Çırağan Baskını olarak bilinen darbeyi bir sopa ile önlemesidir. Bir Çorumlu olarak bizler de Yedi Sekiz Hasan Paşa ile gurur duyuyoruz" dedi.