AKP'li Çorum Belediyesi'nden 'Payitaht Abdülhamid'deki leblebi sahnesine 40 bin lira
AKP'li Çorum Belediyesi, TRT’de yayımlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisine reklam verdi. Belediyenin 40 bin lira ödediği diziye, Çorum leblebisinin ve Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın yer aldığı bir sahne eklendi.
TRT ekranlarında yayımlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Çorum leblebisinin yer aldığı sahne nedeniyle Çorum Belediyesi "Payitaht Abdülhamid" yapımcısı firmaya 40 bin lira reklam ücreti ödedi.
Dizinin geçen cuma akşamı yayımlanan bölümünde, Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın Sultan Abdülhamid döneminin önemli figürleri arasında yer aldığı belirtilmiş ve yine Çorum leblebisinden bahsedilmişti.
Çorum Belediyesi'nin girişimleri sonucu dizi yapımcıları ile görüşülerek anlaşmaya varıldı ve 40 bin lira karşılığında Hasan Paşa konusu ve Çorum leblebisi senaryoya dahil edildi.
“YAPIMCI FİRMAYA 40 BİN LİRA ÖDEDİK”
Konuyla ilgili GazeteDuvar’a konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum leblebisinin ve Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın yer aldığı bölümler için diziyi çeken yapımcı firmaya 40 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.
BAŞKAN: “DİZİDE ÇORUM TANITIMI OLDU”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un ve Çorum’un yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın TRT’nin en sevilen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. "Payitayt Abdülhamid"in bu haftaki bölümünde devletine bağlı, vatanını seven Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın yanı sıra Çorum leblebisinin de vurgulandığını dile getiren Başkan Aşgın, "II. Abdülhamid’in en güvendiği paşalarından biri olan Yedi Sekiz Hasan Paşa, Osmanlı ordusunda erlikten mareşalliğe yükselen ender askerlerden biridir. Hasan Paşa’nın en bilinen özelliği ise 20 Mayıs 1878’de Çırağan Baskını olarak bilinen darbeyi bir sopa ile önlemesidir. Bir Çorumlu olarak bizler de Yedi Sekiz Hasan Paşa ile gurur duyuyoruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı
Video Haberler
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı