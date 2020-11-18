Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Kasım 2020 Çarşamba, 02:17
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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