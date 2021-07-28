Çorum'da maske uyarısı yapan polise 'koronavirüse inanmıyorum' dedi
Çorum'da polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerde durdurduğu gurbetçi, "Siz koronaya inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum" dedi.
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili sonrası vaka sayılarındaki artış nedeniyle cadde ve sokaklarda denetimlerini sıklaştırdı. Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi’nde denetim yapan ekipler, maske takmayan ya da doğru takmayan yurttaşları uyardı.
Denetimlerinde, maskesini çenesinin altında tuttuğu için durdurulan bir kişi ekiplere, “Siz koronaya inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Hani bu hastalık çıktığında otobüs duraklarında kalabalık alanlarda düşen bayılan hatta ağzından köpükler gelen kişiler vardı? Hani şimdi ne oldu nerede bu kişiler” diye sordu.
Polis ise, “Şimdi aşı var gerekli önlemler alındı, maske, mesafe ve hijyen kuralları getirildi. Hani diyorsun ya, 'otobüs duraklarında bayılanlar ölenler vardır' işte aldığımız tedbirler ve aşılamalar sayesinde duraklarda bayılmalar olmuyor. Lütfen kurallara uyalım” yanıtını verdi.
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