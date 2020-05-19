Coşku ve sevinçle kutluyoruz

19 Mayıs 2020 Salı, 02:00

TÜRKAN ŞORAY

Atatürk ve silah arkadaşlarının, kendi menfaatlarını ve hayatlarını hiçe sayarak, vatan sevdasıyla harekete geçtikleri gündür 19 Mayıs 1919. Hiçbir şeyden korkmadan, yılmadan, inançlarına sımsıkı sarılarak aldıkları kararın simgesidir. 19 Mayıs 1919, hiçbir şeyin imkansız olmadığının göstergesidir. O gün, Atatürk ve silah arkadaşları, vatanı kurtarma hareketini başlattılar ve Türk halkına Türkiye Cumhuriyeti’ni hediye etmenin yolunu açtılar. 19 mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun ve ilelebet sürsün.

FİLİZ AKIN

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğimize armağan ettiği bu bayramla nice genç, yalnız Türkiye’de değil Japonya’da marşlarla, İrlanda’da anıt dikip onu her daim anıyor. Bu bayramda sokaklarda ve meydanlarda olamayan gençler ve kendini genç olarak görenler, ellerinde bayraklarla pencere veya balkonlardan marşlarımızı söyleyerek daha da heyecanla, coşkuyla kutlayacağız. Atamızın bize armağan ettiği bu bayramları korumak ve yaşatmak en büyük borcumuz. 101 yıl önce Samsun’a ayak bastığı o an, tam bağımsızlık ateşinin yandığı gün oldu vatanımız için. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

KEREM ALIŞIK

19 Mayıs bir inancın, azmin, tutkunun, vatan sevdasının, gençlik ateşinin ilk alevidir. Atatürk ve bir avuç cesur yüreğin ”Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar” komutudur. Buna yürekten inanmaktır 19 Mayıs. Yaşamlarında sadece vatan aşkının, millet aşkının önemli olmasıdır. 19 Mayıs, bize Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının en kıymetli armağanıdır. Gençliğimizin, azmimizin, vatanseverliğimizin simgesidir. 19 Mayıs kutlu olsun, hep var olsun.

NİLÜFER

19 Mayıs, genç bir adamın, genç bir dâhinin, genç bir devrimcinin ve ona inananların, harekete geçtiği gündür. 19 Mayıs, hiçbir şeyin geç ve imkânsız olmadığının başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli temel taşlarındandır. 19 Mayıs’ı her defasında büyük bir coşku, sevinç ve hayranlıkla kutluyorum. Nice 19 Mayıslara, nice 100 yıllara....

FERHAT GÖÇER

İlk adım... 101 yıl önce Samsun’da Anadolu’ya atılan ilk adımın heyecanı... Azmi... Hâlâ damarlarımızda... Anadolu insanının bağımsızlık için hasretle atan kalplerini birleştiren ve bu günü ülkenin potansiyel gücünü oluşturan gençlere adayan, Büyük Kurtuluş hareketinin mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum...