Covid-19: Araştırmaya göre Hindistan'daki ek ölüm sayısı 4 milyondan fazla

20 Temmuz 2021 Salı, 12:03

Reuters

Yeni bir araştırmaya göre Covid-19 salgını Hindistan'da dört milyondan fazla ek ölüme yol açtı.

Ek ölüm, daha önceki birkaç yıla kıyasla beklenen ölüm sayısının ne kadar fazla olduğu hesaplanarak ölçülüyor.

Bu ölümlerin tam olarak kaçına Covid-19'un neden olduğunu belirlemek zor olsa da, ek ölüm pandeminin genel etkisini ölçme yöntemlerinden biri.

Hindistan'da şu ana dek resmen 414 bin kişinin Covid-19'dan öldüğü kayıtlara geçti.

Hindistan, pandemi sırasında ek ölüm tahmininin yapılmadığı birkaç büyük ekonomiden biri.

ABD merkezli Küresel Kalkınma Merkezi, Hindistan'ın pandemide 21 Haziran'a kadarki tüm nedenlerden ek ölüm tahminini üç farklı veriyi kullanarak yaptı.

Hindistan nüfusunun yarısını oluşturan yedi eyaletin ölüm kayıtları toplandı. Hindistan'da yıllık ölüm kayıtları tutuluyor ancak 2019'a kadarki sayılar yayımlandı.

İkincisi araştırmacılar, uluslararası yaşa bağlı virüsten ölüm tahminlerini, ülke genelinde yapılan iki antikor testi verilerine uyguladı.

Reuters

Üçüncüsü de, 177 bin hanede 866 bin bireyle yapılan ve son dört ayda haneden herhangi birinin ölüp ölmediğinin de sorulduğu tüketici anketine bakıldı.

Araştırmacılar bu veriler ışığında, ülkedeki ek ölümlerin 3,4 milyon ila 4,7 milyon arasında değiştiğini, bir başka deyişle resmi rakamların yaklaşık 10 katı olduğunu hesapladı.

Bu oran, Hindistan'daki ek ölümlerin resmi rakamların beş ila yedi katı olduğunu söyleyen diğer salgın hastalık uzmanlarınınkinden de çok daha büyük.

Hindistan'ın eski ekonomi baş danışmanlarından ve çalışmayı yapan araştırmacılardan Arvind Subramanian, bu ölümlerin hepsine Covid-19'un yol açmadığını ve gerçek Covid-19 ölü sayısını tahmin etmenin zor olduğunu vurguluyor.

Pandemi döneminde kaç kişinin öldüğü konusundaki veriler eksik olsa da, araştırmacılar ölü sayısı tahmininde bulunmak için çok sayıda antikor testine dayalı bulaşma oranlarına baktı.

Uzmanlar enfeksiyon sayılarını alıp, Covid-19 enfeksiyonu sonrası ölüm ihtimallerine dair uluslararası tahminlerine uyguladı.

Uluslararası Covid-19 ölüm oranlarını, Hindistan'daki her bir yaş grubuna uyarladılar.

Dr. Subramanian bu verilerin Hindistan döneminde dört milyon kişinin öldüğünü gösterdiğini anlattı.

Dr. Subramanian "Üç tahminimizden ikisi, sadece Covid-19 değil, tüm nedenlerden ölümleri ölçüyor. İkinci ölçümümüz gerçek Covid-19 ölüm sayısına daha yakın, ancak üç tahminden sadece birisi" dedi.

Küresel Kalkınma Merkezi'nden Justin Sandefur ve Harvard Üniversitesi'den Abhishek Anand'ın da aralarında bulunduğu araştırmacılar ayrıca, geçen yılki ilk Covid dalgasının, inanılanın aksine daha ölümcül olduğunu belirtti. Uzmanlar, ölü sayısının "zamana ve mekanlara" yayılması nedeniyle daha azmış gibi göründüğünü vurguladılar.

Dr. Subramanian araştırma sonucu Hindistan'daki ölüm oranlarının "çok aşırı" olmadığını ve "kıyaslanabilir büyüklükteki ve enfeksiyon oranları bulunan ülkelerden çok da fark bulunmadığını" tespit ettiklerini vurguladı.

Araştırmacılar, en kritik sonucun ise veri kaynakları ve tahminlerden ne olursa olsun, Covid-19 pandemisindeki gerçek ölü sayısının "çok büyük ihtimalle resmi sayıdan çok daha fazla çıkması" olduğunu kaydetti.

"Gerçek ölü sayısı büyük yüzbinlerce değil, büyük ihtimalle birkaç milyon ve bu da pandemiyi Pakistan ile ayrılma ve bağımsızlıktan bu yana ülkenin en büyük insani trajedisi haline getiriyor"