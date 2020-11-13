Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech’e siber saldırı
Türk kökenli bilim adamları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’e iki ay önce siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.
Türk kökenli bilim adamları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüse karşı aşı çalışmalarına devam ederken, şirketin yaklaşık iki ay önce bir siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
BioNTech tarafından yapılan açıklamada, "Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı önlemler aldık. Saldırının herhangi bir hasara yol açmadı. Şirketin koruyucu önlemleri yeterliydi, böylece ne belgeler sızdırıldı ne de önemli veriler geri alınamaz bir şekilde imha edildi” denildi.
Alman Siber Saldırılar Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, BioNTech’e yapılan saldırının birkaç hafta önce Düsseldorf Üniversite Hastanesi’ne düzenlenen siber saldırıya benzediği belirtildi.
İngiliz Siber Güvenlik Merkezi, (NCSC) bilgisayar korsanlarını Moskova adına dünyanın dört bir yanındaki aşı üreticileri ve araştırma kurumları hakkında casusluk yapmakla suçladı.
Öte yandan BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Merkez Bankası açıkladı
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi
Video Haberler
- Film seyreder gibi yıkımı izlediler
- Bakan'a zor soru... Espriyle karşılık verdi
- Beyoğlu‘nda feci ölüm!
- Sosyal medyayı hayrete düşüren sokak röportajı
- Miss Uganda güzellik yarışmasında skandal görüntüler
- Erdoğan anlam veremedi... Böyle uyardı!
- Süleyman Soylu'nun acı günü
- 'Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu'
- Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Merkez Bankası açıkladı
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi