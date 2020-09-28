Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Covid-19 Faz 3, gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapılıyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çin’e ait aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki aşılama çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.
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