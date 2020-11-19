Covid-19 çalışmaları 'korsan' tehdidi altında

19 Kasım 2020 Perşembe, 16:48

Microsoft müşteri güvenliği ve güven merkezi müdür yardımcısı Tom Burt, yazdığı bir blog yazısında, çeşitli kaynaklardan Covid-19 aşı ve test çalışmalarına yönelik siber saldırıların gerçekleştiğini bildirdi.

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, salgının başlangıcından bu yana siber suçlarda yüzde 300 artış olduğunu belirterek, "Her 39 saniyede bir siber saldırı oluyor" demişti.

Siber saldırıların yaygınlaşması Covid-19 çalışmalarını da etkilemeye başladı.

FBI, Çinli bilgisayar korsanlarının mayıs ayında Covid-19 testi ile ilgili veriler için araştırmacıları hedef aldığını öne sürdü.

Türk kökenli bilim adamları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’e iki ay önce siber saldırı düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Alman Siber Saldırılar Dairesi'nden sağlanan bilgilere göre de BioNTech saldırısından birkaç hafta önce Düsseldorf Üniversite Hastanesi’ne de benzer bir siber saldırı düzenlenmişti.

"İki küresel sorun, insanların, tarihin bu zamanına dair anılarını şekillendirmeye yardımcı olacaktır" sözleri ile yazısına başlayan Burt, bu iki sorunu şu şekilde açıklıyor: "Covid-19 ve toplumu parçalama amacı güden kötü niyetli internet kullancılarının artması..."

Siber saldırıların salgınla savaşan sağlık kuruluşlarını rahatsız etmek için kullanılmaya başlamasıyla bu zorlukların artık birleşmiş olmasının rahatsız edici bir durum olduğunu söyleyen Burt, şunları kaydetti:

"Bu saldırıların mantıksız olduğunu ve tüm medeni toplumlar tarafından kınanması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, en son gördüğümüz saldırılar hakkında daha fazla bilgi paylaşma ihtiyacı duyduk. Buradan hükümetleri harekete geçmeye çağırıyoruz."

Geçtiğimiz aylarda, Covid-19'un aşılarını ve tedavilerini araştıran yedi önemli şirketi hedef alan üç farklı ülkeden siber saldırı tespit ettiklerini belirten Burt:

"Hedefler arasında Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen ilaç firmaları ve aşı araştırmacıları yer alıyor. Saldırılar, Rusya merkezli Strontium ile Zinc ve Cerium dediğimiz Kuzey Kore merkezli iki kaynaktan geldi.

Hedefler arasında çoğunluğu, klinik denemelerin çeşitli aşamalarında olan Covid-19 aşısı üreticileri var. Biri, denemelere katılan bir klinik araştırma kuruluşu, diğeri ise bir Covid-19 testi geliştiricisi. Hedef alınan kuruluşların, Covid-19 ile ilgili çalışmaları için çeşitli demokratik ülkelerin devlet kurumlarıyla sözleşmeleri var."