Covid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor
İtalya'da yürütülen yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Covid-19) geçirmiş kişilerin, taburcu edildikten iki ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşadığını ortaya koydu.
Avrupa Nöroloji Akademisinin (EAN) 7. Kongresi'nde sunulan araştırma raporunda, Covid-19 hastalarının nörobilişsel yeteneklerinin test edilmesi için taburcu edildikten iki ay sonra beyin MR'larının çekildiği belirtildi.
Çalışmada, hastaların yüzde 50'sinden fazlasının bilişsel sorunlar, yüzde 16'sının çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar, yüzde 6'sının görsel-uzamsal sorunlar yaşadığı, yüzde 6'sında hafızayla ilgili problemler ve yüzde 25'inde tüm bunların kombinasyonunun görüldüğü kaydedildi.
Her 5 hastadan birinde travma sonrası stres bozukluğunun, yüzde 16'sında ise depresyon belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.
Bilişsel ve patolojik sorunların gençleri daha çok etkilediğine işaret edilen araştırmada, 50 yaş altındaki hastaların çoğunun çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşıldı.
Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı, Prof. Massimo Filippi, "Çalışmamız, önemli bilişsel ve davranışsal sorunların Covid-19 ile ilişkili olduğunu ve birkaç ay sonra da devam ettiğini gösterdi" ifadesini kullandı.
İlgili Haberler
- Küba üretimi Covid-19 aşısı Abdala'nın yüzde 92,28 oranında etkili olduğu öne sürüldü
- Tokyo 2020 öncesi Hindistan'dan Japonya'ya Covid-19 suçlaması
- Brezilya'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı yarım milyonu geçti
- Covid-19'da pozitiflik oranı yüzde 30'dan 10'a düştü
- 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Uganda kafilesinde Covid-19 vakası görüldü
Video Haberler
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Sosyal medyada büyük tepki
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'