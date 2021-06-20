Brezilya'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı yarım milyonu geçti

20 Haziran 2021 Pazar, 09:30

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 301 kişinin ölmesiyle ülkede Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 500 bin 800'e yükseldi.

Ülkede bir günde 82 bin 288 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 883 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı da 16 milyon 183 bin 849'a çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Twitter hesabından, "Mümkün olan en kısa zamanda bütün Brezilyalıları aşılamak ve 1 yıldan fazladır bizi altüst eden bu durumu değiştirmek için yorulmaksızın çalışıyorum. Sevdiklerini kaybeden tüm anne, baba, arkadaş ve yakınlara başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede bugüne kadar 85 milyondan fazla kişiye en az 1 doz Covid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında ciddi bir düşüş görülmedi.

BOLSONARO SORUMLU TUTULUYOR

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetiminden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu sorumlu tutuyor.

Ülkedeki salgın durumundan Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler, devlet başkanının görevinden alınmasını ve yargılanmasını istedi. Göstericiler, ellerinde Bolsonaro karşıtı pankartlar taşıdı, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Pasif geçen gösterilerde, katılımın yüksek olduğu bölgelerde kalabalık oluşmasının önüne geçilemedi.

Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle tepki çekiyor.

3 KEZ BAKAN DEĞİŞTİ

Salgın döneminde 3 kez sağlık bakanının değiştiği Brezilya'da, 27 Nisan'da Senato'da Bolsonaro hükümetinin salgın döneminde ihmalinin bulunup bulunmadığını araştırmak üzere komisyon kurulmuştu.

Komisyonda başta eski sağlık bakanları olmak üzere devlet görevlileri ifade vermeye devam ediyor.

Komisyon, hükümetin salgın yönetimi hakkında rapor hazırlamak için uzatılabilir karakterde ilk etapta 90 gün süreye sahip. Komisyonun hazırlayacağı ve mahkemelerde kullanılabilecek rapor, Bolsonaro'ya karşı adli sürecin başlatılmasına yol açabilecek.