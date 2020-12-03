"Covid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım ünitelerinde torpil uygulanıyor" iddiası

03 Aralık 2020 Perşembe, 11:24

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, siyasilerin, yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri yönündeki iddialar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan uygulamaların yurttaşların hayatını tehdit ettiğini savunan Bacaksız, “Siyasi iktidarın salgını yönetememesi nedeni ile yoğun bakım yatakları dolarken, siyasi nüfuz sahibi kişilerin, yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri yönünde ciddi iddialar vardır. Eğer bu vahim iddialar doğruysa, salgın yönetimindeki başarısızlığının bedelini halka ödeten siyasi iktidarın ve onun yandaşlarının şimdi de vatandaşların yaşam haklarını tehdit etmeleri insanlık dışı bir yaklaşımı temsil etmektedir” dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız

“ÖNCELİK TORPİLLİ HASTANIN”

Zekiye Bacaksız’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

“Doğru olmadığına inanmak istediğimiz ancak birden çok kaynaktan aldığımız duyumlara göre; pek çok hastanede, siyasi iktidar yandaşı nüfuz sahibi kişilerin yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri ifade edilmektedir. Siyasi iktidarın atadığı liyakatsiz bazı yöneticilerinin, yoğun bakımda boşalan yoğun bakım yatağına öncelikle “torpilli” hastanın yatırılması talimatı verdiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.”

“HANGİ AHLAK, HANGİ VİCDAN”

“Gerçek vaka sayılarını gizleyerek, gerekli tedbirleri zamanında uygulamayarak sağlık sisteminin tıkanmasına, yoğun bakım yataklarının dolmasına sebep olan siyasi iktidar, şimdi de yandaşlarına yoğun bakım yatakları için “torpil yapma” derdine mi düşmüştür? Eğer bu inanılmaz iddialar doğru ise, “torpilli” bir hasta için yoğun bakımda öncelik istenmesi hangi bilimsel tedavi, hangi ahlak, hangi vicdanla açıklanabilir?”

“AKP ZİHNİYETİ NEDENİYLE HAYANI KAYBEDİYOR”

“Siyasi iktidara soruyoruz, yaşam kurtarmanın torpili mi olur? İş bu noktaya mı gelmiştir?

İnsan hayatının değeri siyasi yandaşlık ya da para ile ölçülemez. İddia edilen bu korkunç durum eğer doğruysa, insanlarımız hem salgın hem AKP zihniyeti nedeniyle hayatlarını kaybetmektedirler. Ekonomik nedenlerle gerekli tedbirleri almaya korkanlar, yandaşını kayırarak bedelini yine sade vatandaşa ödetmektedir.”

“EN ÇOK YOKSULLARI VURDU”

“Yoksulların salgını daha ağır geçiriyor olması, salgının ekonomik boyutunun en çok yoksulları vuruyor olması, salgının sosyal eşitsizlik boyutunu zaten ön plana çıkarmaktadır ancak tedavi sırasında da bu iddialara konu olan ve ayrımcılığın da ötesinde, yaşama hakkının ihlal edilmesi anlamına gelen bu durum akıllara durgunluk vermektedir.”

“Sağlık hizmetini ırk, din, dil, cinsiyet ve sosyal statü gibi farklılıklara bakılmaksızın herkese eşit ve adil dağıtmak siyasi iktidarların görevidir. Sağlık hizmetinin siyasi ve ekonomik nüfuz sahibi kişiler için önceliklendirilmesi anayasal bir suçtur. Bu iddiaların çok ciddi bir şekilde araştırılması ve eğer bu iddialar doğrulanır ise böyle bir konuda emir ve talimat veren kim varsa derhal adalet önünde hesap vermesinin sağlanması gerekir.”

BAKAN KOCA’YA SORU

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı bu vahim iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusuna yanıt vermeye ve bu gibi hukuk ve vicdan dışı taleplerde bulunanlar kadar, bu talepleri yerine getiren liyakatsiz yöneticilerin görevlerine derhal son vermeye ve adalet önüne çıkarılmasını sağlamaya davet ediyoruz.”