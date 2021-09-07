"Covid-19 nedeniyle eylülün ilk 6 gününde ölenlerin sayısı temmuz ayındaki ölüm sayısını geçti"

07 Eylül 2021 Salı, 23:22

CHP Sağlık Birimi tarafından yapılan Covid-19 çalışmasına göre, eylül ayının ilk 6 gününde yaşamını yitirenlerin sayısı temmuz ayı boyunca gerçekleşen ölüm sayısını geçti. 1 Temmuz’da 5 bin 288 olan günlük vaka sayısı, 6 Eylül itibariyle yüzde 296 artarak 20 bin 962 oldu.

CHP Sağlık Birimi tarafından hazırlanan ve CHP Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunulan çalışma ile eylül ayında vaka ve ölüm oranlarının ciddi şekilde arttığına işaret edildi.

“SÜRECİ BİREYSEL TEDBİRLERE BIRAKMAK CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR”

Çalışmayı yürüten CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Tam açılmanın ilan edildiği temmuz ayı boyunca bin 600 kişi hayatını kaybetti. Eylül ayının ilk 6 gününde hayatını kaybeden kişi sayısı şimdiden bin 667’ye ulaştı. Bu da eylülün ilk 6 günü temmuz ayında kayıt altına alınan bütün Covid-19 ölümlerinden daha çok vefatın yaşandığı anlamına geliyor. Bu rakamlar ekonomi çarkını döndüremeyen hükümetin insan hayatını hiçe sayarak hiçbir önlem almadan karar verdiği tam açılım politikasının can yakan sonucudur. Önlem almadan, aşılama programını hızlandırmadan, süreci sadece yurttaşların bireysel tedbirlerine bırakmak cinayete teşebbüstür” dedi.

“AŞI TEREDDÜDÜ YERİNİ AŞI KARŞITLIĞINA BIRAKTI”

İlgezdi’nin çalışmasında şu tespitlere yer verildi:

“1 Temmuz’da 5 bin 288 olan günlük vaka sayısı 6 Eylül 2021 itibariyle yüzde 296 artarak 20 bin 962 oldu. 1 Temmuz’dan 6 Eylül’e toplam 8 bin 645 kişi hayatını kaybetti. Yani her saat 5 kişi hayatını kaybetti. Bu hafta yapılan aşı sayısı, bir önceki haftaya göre göre yüzde 6 azaldı. Yapılan açıklamalar ve sağlık bürokrasisinin çelişkili söylemleri, bugüne kadar Türkiye’de aşı tereddüdünü yarattı. Bugün aşı tereddüdü yerini aşı karşıtlığına bırakmıştır.”