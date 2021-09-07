İlk ülke oldu: Küba, Covid-19 aşı yaşını 2’ye düşürdü

07 Eylül 2021 Salı, 14:30

Küba kendi ürettiği Covid-19 aşılarını 2 yaşına kadar çocuklara uygulamaya başladı. Küçük çocukların aşılanmasına pazartesi günü başlandığı açıklandı.

Devlet medyası, amacın ülke nüfusunun en az yüzde 90’nını COVID-19’a karşı aşılamak olduğunu bildirdi. Kendi ürettiği Covid-19 aşılarını kullanan Küba’da şu ana kadar halkın yarısı ilk dozu aşısını olurken üçte biri de ikinci doz aşısını yaptırdı.

Dünya Sağlık Örgütü henüz Küba’nın ürettiği aşılara onay vermedi.

11 milyon nüfusu bulunan ülkede geride bıraktığımız gün 7 bin yeni vaka açıklanırken bu sayı, bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

2 AŞI UYGULAMADA

Küba’da şu ana kadar Soberana-2 ve Abdala isimleri verilen iki ayrı Covid-19 aşısı uygulanıyor. Ülkede 2 ila 18 yaşındaki çocuk ve gençlere Soberan-2, yetişkinlereyse Abdala aşısı yapılıyor. Her iki aşı da ülkenin sağlık kurumları tarafından acil kullanım onayı aldı. Ancak bu aşılar henüz uluslararası bir kurumun onayına sahip değil.

Çin, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri daha önce çocuklara Covid-19 aşısı yapacaklarını açıklamalarına rağmen aşılamada iki yaş seviyesine kadar inen ilk ülke Küba oldu.

Kaynak: Amerika'nın Sesi