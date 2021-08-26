Covid-19 pozitif öğrenciler AÖF sınavına çağrıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye’de her gün binlerce kişi Covid-19’a yakalanmaya devam ederken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarına Covid-19 pozitif ve temaslıların ayrı salonlarda alınacak olmasına tepki gösterdi.
CHP’li Akın, AÖF’nin 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek yaz okulu sınavlarına ilişkin yapılan resmi duyurudaki Covid-19 ayrıntısına dikkat çekti.
Resmi duyuruda, “COVİD-19 pozitif / temaslı öğrenciler sınav binalarına Bina Sınav Sorumlularının göstereceği yedek salonlarda sınava alınacaktır” denildiğine işaret eden CHP’li Akın, sosyal medya üzerinden şu açıklamada bulundu:
‘TAM BİR AKIL TUTULMASI’
“Koronavirüs salgınında her gün 20 bini bulan yeni vaka ve 100’lerce vefat haberi almaya devam ederken; AÖF’nin sınavına Covid-19 pozitif ya da temaslı öğrenciler de yüz yüze çağrıldı. AÖF’nin yaz okulu sınavlarına Covid-19 pozitif ve temaslı öğrencilerin yüz yüze sınava alınacak olması tam bir akıl tutulmasıdır. Karantina tedbirlerinin uygulanması gerekirken; evinin bulunduğu sokağa bile çıkamayan öğrenciler nasıl başka ilçelerdeki sınav merkezlerine gidecek? Bu hatalı karardan bir an önce dönülmeli. Sonbahar aylarında yeni bir dalga yaşanması beklenirken; böyle bir uygulamada ısrar etmek hasta olan öğrenciler kadar hasta olmayan öğrencileri de olumsuz etkileyecektir.”
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan, Taliban'ın teklifini açıkladı
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı