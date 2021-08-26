Covid-19 pozitif öğrenciler AÖF sınavına çağrıldı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:51

CHP’li Akın, AÖF’nin 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek yaz okulu sınavlarına ilişkin yapılan resmi duyurudaki Covid-19 ayrıntısına dikkat çekti.

Resmi duyuruda, “COVİD-19 pozitif / temaslı öğrenciler sınav binalarına Bina Sınav Sorumlularının göstereceği yedek salonlarda sınava alınacaktır” denildiğine işaret eden CHP’li Akın, sosyal medya üzerinden şu açıklamada bulundu:

‘TAM BİR AKIL TUTULMASI’

“Koronavirüs salgınında her gün 20 bini bulan yeni vaka ve 100’lerce vefat haberi almaya devam ederken; AÖF’nin sınavına Covid-19 pozitif ya da temaslı öğrenciler de yüz yüze çağrıldı. AÖF’nin yaz okulu sınavlarına Covid-19 pozitif ve temaslı öğrencilerin yüz yüze sınava alınacak olması tam bir akıl tutulmasıdır. Karantina tedbirlerinin uygulanması gerekirken; evinin bulunduğu sokağa bile çıkamayan öğrenciler nasıl başka ilçelerdeki sınav merkezlerine gidecek? Bu hatalı karardan bir an önce dönülmeli. Sonbahar aylarında yeni bir dalga yaşanması beklenirken; böyle bir uygulamada ısrar etmek hasta olan öğrenciler kadar hasta olmayan öğrencileri de olumsuz etkileyecektir.”