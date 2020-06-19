Covid-19 riskini azaltacak yeni uçak tasarımları

19 Haziran 2020 Cuma, 11:49

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında havacılık geliyor. Daha güvenli yolculuk için ise pek çok yeni proje ortaya çıkmış durumda.

ABD merkezli Teague isimli şirkete göre güvenli hava yolculuğunun reçetesi havalandırma sistemlerinin baştan dizayn etmek.

Havakalkanı adı verilen konsept teknoloji, yolcu koltuklarının üzerinde bulunan havalandırma kanallarını kullanmayı planlıyor.

Şirkete göre Havakalkanı teknolojisi, öksürük ve hapşırma gibi eylemler ile saçılan damlacıkların tek bir yerde kalmasını sağlıyor. Başka bir deyişle yanyana oturan kişiler aynı havayı solumayacak.

Hava yolculuklarını salgın döneminde daha güvenli hale getirmek için İtalyan Aviointeriors firması da bir tasarım çalışması yapmıştı.

İtalyan koltuk firması Aviointeriors salgın sonrası dönemde uçak yolculukları nasıl yapılacak sorusuna cevap aradığı tasarımına ait görüntülerini de kamuoyu ile paylaşmıştı.

Görsel: Instagram/aviointeriors



Aviointeriors’ın Instagram hesabından yayımladığı “Janus” koltuk tasarımında, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yolcular arasına cam bölmeler konduğu görüldü.

Görsel: Instagram/aviointeriors

Söz konusu tasarımda yan yana oturan yolcular ters yönlere bakacak şekilde yerleştiriliyor. Başka bir deyişle yolcular asla yüz yüze gelmeyecek şekilde seyahat ediyor.

Kaynak: NTV