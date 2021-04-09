Covid-19 salgını nedeniyle Gazze’deki hastanelerin yükü giderek artıyor
İsrail ablukası nedeniyle uzun süredir zor bir dönemden geçen Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin üzerindeki yük, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının hızla yayılması nedeniyle daha da ağırlaştı.
İsrail ablukası nedeniyle uzun süredir zor bir dönemden geçen Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin üzerindeki yük, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının hızla yayılması nedeniyle daha da ağırlaştı.
İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
Vatandaşlarının büyük bölümünü aşılayan İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’nın yanı sıra Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri aşı konusunda görmezden geliyor.
Bugüne kadar, çoğunluğunu başka ülkelerin hibe ettiği 81 bin 600 doz aşı Gazze'ye ulaştı ve henüz bölgede sadece 29 bin kişi aşılandı.
Gazze’deki sağlık sistemi, abluka nedeniyle uzun süredir zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyor.
Ablukanın yanı sıra Covid-19’un bölgede hızla yayılması nedeniyle Gazze’deki hastanelerin üzerindeki yük de giderek artıyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI YOĞUN ÇABA HARCIYOR
Salgının hızla yayılması, tüm dünyada olduğu gibi Gazze’de de sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yükü daha da artırmış durumda.
AA ekibi, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Avrupa Hastanesindeki Covid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım ünitesine girerek, Filistinli sağlık çalışanlarının salgına karşı verdiği mücadeleyi görüntüledi.
Gazze’nin en büyük hastanelerinden biri olan Avrupa Hastanesinin Covid-19 ünitesindeki yoğunluk, salgının bölgede geldiği tehlikeli boyutu gözler önüne seriyor.
Büyük bir bölümü Covid-19 hastalarına ayrılan hastanede, 26’sı ağır olmak üzere 100’den fazla Covid-19 hastası bulunuyor.
Sağlık çalışanları virüs nedeniyle durumu ağırlaşan hastaları hayatta tutmak ve iyileştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
"SALGIN KÖTÜYE GİDERSE, ÇOCUK SAĞLIĞI BÖLÜMÜNÜ KAPATABİLİRİZ"
Avrupa Hastanesi Müdürü Yusuf el-Akad, hastanenin mevcut Covid-19 hastalarının tedavisi için yeterli ekipmana ve kapasiteye şu an için sahip olduğunu belirtti.
Hastanede Covid-19 hastalarının yanı sıra çocuk servisinin de hizmet vermeyi sürdürdüğüne işaret eden Akad, şunları aktardı:
"Şu ana kadar hem çocuk hastalarımıza hem de Covid-19 virüsü taşıyanlara hizmet verebiliyoruz ancak salgın daha da kötüye giderse, Covid-19 hastalarının tedavisi için çocuk sağlığı bölümünü kapatmak zorunda kalacağız."
Gazze’deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze'de mart ayı başında günlük ortalama 200 vaka tespit edilirken, son 2 günde bu sayı 1900'ün üzerine çıktı.
Salgının hızla arttığı Gazze’de virüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 77 bini aştı.
Covid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi halinde Gazze'deki sağlık sektörünü zor günlerin beklediği dile getiriliyor.
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