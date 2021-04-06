İmamoğlu açıkladı: İBB Halk Ekmek’te ramazan pidesi ne kadar olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Halk Ekmek tarafından üretilen Ramazan pidesinin fiyatı 1 buçuk TL olarak belirlendi.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, ramazan ayında 365 gram sade pidenin 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pidenin ise 5 liradan satılacağını duyurmuştu.
İMAMOĞLU AÇIKLADI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada (İBB) şirketi Halk Ekmek'te ramazan pidesinin 1 buçuk TL olacağını açıkladı.
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz"
Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/xcblA5vs3g— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2021
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